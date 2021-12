CONSIGLIERI PAT / DALZOCCHIO – CIA – GUGLIELMI – MASÈ – LEONARDI * MANOVRA DI BILANCIO: « RINNOVO CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO E ARRETRATI, ODG DELLA MAGGIORANZA IN FAVORE DEI LAVORATORI »

16:07 - 15/12/2021

“Un impegno per la massima tutela dei lavoratori pubblici in merito al rinnovo contrattuale, così come previsto con un apposito protocollo siglato nel gennaio del 2020 ma la cui attuazione è stata poi rinviata a causa dell’emergenza Covid-19. Lo prevede una Proposta di Ordine del giorno alla manovra di bilancio provinciale presentata dalla maggioranza in Consiglio provinciale, che dà corso concreto a quanto annunciato dal Presidente Fugatti nella sua relazione al bilancio di lunedì.

Il documento – di rilievo, dato che segna un vero passo in avanti rispetto ai dibattiti in corso da settimane – ha come scopo quello di far riprendere e chiudere, nel giro di al massimo qualche mese, quel percorso per il rinnovo dei CCPL del triennio 2019-2021, segnato come sappiamo dalla vacanza contrattuale. Nello specifico, gli impegni verso cui, con questo significativo Ordine del giorno, si è vincolata la Giunta sono due, naturalmente interconnessi tra loro.

Il primo è quello d’«avviare, già ad inizio 2022 le trattative per la concretizzazione di quanto previsto in premessa»; il secondo è volto allo stanziamento «in occasione dell’assestamento del bilancio 2022» delle «risorse per il riconoscimento degli arretrati contrattuali relativi al triennio 2019-2021, nella misura consentita dall’avanzo di amministrazione e dalle concorrenti finalizzazioni di spesa, con l’obiettivo di garantire un tendenziale rispetto delle decorrenze previste dal protocollo siglato in data 23 gennaio 2020».

Da parte nostra, non possiamo dunque che esprimere soddisfazione per esser riusciti a dare un contributo costruttivo in una vicenda complessa ma avviata a concludersi nel modo più equo ed auspicato”.

*

É quanto affermato in una nota dai Capogruppo di maggioranza in Consiglio provinciale, Mara Dalzocchio (Lega Salvini Trentino), Claudio Cia (Fratelli d’Italia), Luca Guglielmi (Lista Fassa), Vanessa Masé (La Civica) e Giorgio Leonardi (Forza Italia)