CONSIGLIO PAT – ASSESSORE FAILONI RISPONDE A DALLAPICCOLA – ROSSI – DEMAGRI * TURISMO: « FINANZIAMENTI AD APT E CONSORZI PRO LOCO, STANZIATI 29 MILIONI E 349 MILA EURO PER IL 2020 »

Finanziamenti alle APT, che confusione!

Dalla risposta all’interrogazione 1563/XVI si evince che il finanziamento delle Pro loco per questo corrente anno ammonterà a circa 6,5 milioni di Euro.

Questo, almeno, è ciò che sembra emergere da una semplice sottrazione tra quanto dichiarato come disponibile a bilancio PAT 2020 e quanto annunciato si voglia corrispondere alle APT per quanto riguarda il programma attività sul corrente esercizio.

A questo punto, sul ballo delle cifre sarebbe forse opportuno far un po di chiarezza; la materia finanziamenti alle APT risulterebbe di più facile comprensione se fossero messe a disposizione le cifre esatte soprattutto in confronto agli scorsi anni.

Lo scoramento è condiviso da alcuni amministratori di APT che stanno attendendo fiduciosi lo scioglimento delle riserve da parte della Provincia rispetto alla seconda tranche di finanziamento per l’esercizio in corso.

La risposta all’interrogazione, anziché rassicurare ha piuttosto alimentato preoccupazioni in più rispetto alla proposta iniziale. Pur assestata in diminuzione rispetto al passato l’intenzione di finanziamento dell’Assessore presentata a maggio si sarebbe infatti sostanziata sui 19 milioni di Euro. In base alla risposta che stiamo commentando si sarebbe perso un ulteriore mezzo milione di Euro. A questo punto si ritiene doveroso ricevere dall’Assessore un’ulteriore serie di dati.

Tutto ciò premesso si interroga la giunta per sapere:

 a quanto ammontino gli stanziamenti per la promozione turistica locale riservata alle APT e separatamente ai Consorzi Pro Loco nella serie storica dal 2016 al 2020;

 se la cifra di 18.550.084 Euro è da considerarsi sostitutiva ai 19 milioni precedentemente proposti alle APT;

se questa cifra va considerata quale risposta negativa alla richiesta delle APT di implementare i 19 milioni proposti;