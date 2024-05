ON. URZÌ (FDI) * CYBERSICUREZZA: «TROPPE TRUFFE ONLINE, VIA LIBERA A PENE SEVERE»

18.07 - mercoledì 8 maggio 2024

Cybersicurezza: sì a sanzioni severe su truffe online. È nel corpo della legge sulla Cybersicurezza votata oggi in Commissione affari costituzionali l’emendamento a prima firma dell’On. Letizia Giorgianni e sostenuto con entusiasmo da tutto il gruppo di FdI per ostacolare il fenomeno delle truffe online.

“Parliamo di un fenomeno che In Italia è in continua crescita: basti pensare, come confermano gli ultimi dati della Polizia postale, che nel 2023 questi reati sono raddoppiati rispetto all’anno precedente”, ha chiarito per FdI l’On. Giorgianni.

“La grande diffusione delle truffe online, di cui ogni anno sono vittime migliaia di cittadini, dipende non solo dalla facilità con cui possono essere realizzate, ma anche dalla estrema debolezza nella repressione penale di questa forma di criminalità. Le norme attuali infatti prevedono pene estremamente miti per tali reati: non consentono l’applicazione di misure cautelari né confische per somme equivalenti a quelle oggetto della truffa”.

Con l’emendamento si prevede una specifica aggravante che aumenti la pena, disponendo il sequestro degli strumenti informatici utilizzati per realizzare la truffa e rendendo possibile sequestrare i beni al responsabile per un importo pari all’ammontare delle somme truffate. Basta impuniti per queste truffe odiose.

On. Alessandro Urzì

Capogruppo FdI in commissione affari costituzionali della Camera