PAT * VISITE ISTITUZIONALI: FUGATTI E SEGNANA, « IL MINISTRO LOCATELLI, IL TRENTINO SEMPRE IN PRIMA LINEA A LIVELLO NAZIONALE PER LE DISABILITÀ »

18.12 - venerdì 27 gennaio 2023

Stamattina la visita del ministro Locatelli in Provincia. Visita istituzionale, stamattina in Provincia, per il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Accolta dal presidente Maurizio Fugatti e dall’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, il ministro Locatelli ha incontrato brevemente tutti gli assessori provinciali riuniti per la consueta Giunta del venerdì. Presenti anche il vicario del prefetto, il dott. Massimo di Donato, il direttore generale Paolo Nicoletti, i dirigente generali del Dipartimento organizzazione e personale Luca Comper e dell’Umst Affari generali Nicola Foradori, nonché il capo ufficio stampa Giampaolo Pedrotti.

“Una visita che ci onora – sono state le parole del presidente Fugatti – e che rappresenta una preziosa testimonianza di sensibilità per il nostro territorio”. “Siamo particolarmente contenti di avere qui il ministro, è un modo per far conoscere maggiormente la forte attenzione che sia il governo che questa amministrazione riserva alla disabilità”, ha aggiunto l’assessore Segnana. Il ministro Locatelli, nel salutare gli amministratori locali, ha posto l’accento sulla forte attenzione del Trentino sia alla tematiche della famiglia che alle politiche di inclusione, evidenziando come la Provincia di Trento sotto questo profilo sia sempre in prima linea a livello nazionale.