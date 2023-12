PAT * RESIDENZA FERSINA: « PRINCIPIO D’INCENDIO DA CESTINO NEI BAGNI, STRUTTURA ORA IN SICUREZZA »

14.13 - mercoledì 6 dicembre 2023

Già durante la notte, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Trento, la struttura era in sicurezza. Residenza Fersina, ripristinata l’area colpita da un principio d’incendio.

È stata ripristinata l’area della Residenza Fersina, nel capoluogo, dove verso le 4 si è sviluppato un principio d’incendio. Già durante la notte, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Trento, i bagni erano in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Le fiamme erano partite da un cestino situato nei bagni dell’ala sud, al secondo piano della struttura. Il sistema d’allarme antincendio è entrato subito in funzione: gli operatori della Residenza hanno contattato i Vigili del Fuoco, utilizzando nel frattempo gli estintori in dotazione alla struttura. Giunti immediatamente sul posto, nel corso dell’intervento i Vigili del Fuoco hanno fatto uscire per poche decine di minuti, a titolo precauzionale, una cinquantina di persone a causa del fumo.