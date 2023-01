RAI – ASCOLTI TV (MARTEDÌ 24/1 – PRIME TIME ) * « VINCE LA PRIMA SERATA “BLACK OUT – VITE SOSPESE” CON 3 MILIONI E 962 MILA SPETTATORI (21,7%, DI SHARE), LA FICTION GIRATA IN TRENTINO »

11.21 - mercoledì 25 gennaio 2023

Con quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni e 962 mila) la fiction “Blackout vite sospese”, in onda su Rai 1, vince la prima serata ottenendo il 21,7% di share. Su Rai 2 “Boomerissima” è stato visto da 1 milione e 143 mila spettatori con il 6,9% e su Rai 3 “#cartabianca” con 893 mila arriva a uno share del 5,3%.

In seconda serata, su Rai 1 “Porta a Porta” è stato seguito da 672 mila spettatori con il 9,1%, su Rai 2 “Stasera c’è Cattelan” ottiene il 6,8%, con un ascolto di 463 mila telespettatori. Nell’access prime time di Rai 1 sempre bene “I soliti ignoti – Il ritorno” con 5 milioni e 128 mila e uno share del 23,5%, mentre il preserale di Rai 1 con “L’eredità” si conferma leader di fascia con 4 milioni 853 mila spettatori e il 26,4% di share.

Su Rai 3 “Blob di tutto di più” è stato visto da 1 milione e 47 mila persone, share del 5,1%, e a seguire “Caro Marziano” fa segnare 1 milione e 46 mila con uno share del 4,9%, quindi “Il Cavallo e la Torre” ottiene 1 milione e 398 mila spettatori e uno share del 6,5% e la soap “Un posto al sole” fa registrare 1 milione 662 mila con il 7,6%.

Nel day time di Rai 1 la seconda parte di “Storie Italiane” è al 20,1% di share con 1 milione e 81 mila. “E’ sempre mezzogiorno!” con 1 milione e 814 mila spettatori tiene lo share al 17,9%. Bene anche il pomeriggio di Rai 1 con “Oggi è un altro giorno”, seguito da 1 milione e 887 mila e il 17,2%. Segue la soap “Il paradiso delle signore” con 1 milione e 942 mila spettatori e uno share del 20,4%. Bene anche “La vita in diretta” che conferma il trend positivo con 2 milioni e 756 mila spettatori e il 23%.

“Viva Rai 2″, in onda nel mattino di Rai 2, conferma gli ottimi numeri con uno share del 14,2% e 637 mila telespettatori. La “Coppa del mondo di Sci”, in onda alle 13.25 su Rai 2, ottiene un ascolto del 7,9% con un milione e 15 mila. Da segnalare nel pomeriggio di Rai 2 “Bellamà”, che arriva al 6,4% con 618 mila. Sempre bene nel pomeriggio di Rai 3 la trasmissione “Geo”, che fa segnare 1 milione e 333 mila spettatori e il 10,9% di share.

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 8 milioni e 438 mila spettatori e il 39,9% di share e l’intera giornata con 3 milioni e 563 mila telespettatori e uno share del 39,9%. In seconda serata i telespettatori sono stati 3 milioni e 248 mila, con il 34,5% di share.