PATT (SEZIONE ROVERETO) * SICUREZZA, MICHELE TRENTINI: “IN CITTÀ È DI 10 MILIONI DI EURO IL PROVENTO DELLO SPACCIO STUPEFACENTI”

20.26 - mercoledì 8 maggio 2024

Come abbiamo appreso dai quotidiani, il sequestro di beni e disponibilità per un valore di ben 10 milioni di euro, provento dello spaccio di sostanze stupefacenti quali eroina, cocaina, hashish e marijuana, riporta nuovamente all’attenzione la questione della sicurezza nella piazza di Rovereto.

Riteniamo che sia necessario che la nostra comunità assuma una posizione chiara per contrastare queste attività illecite a tutela della salute di tutti. A tal fine, proponiamo una revisione degli organici, un potenziamento della cooperazione tra i comuni limitrofi e una maggiore collaborazione con quelli distanti ma comunque vicini, nonché l’opportunità di dotare la Polizia Locale di unità cinofile antidroga, indispensabili per la prevenzione e la repressione dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti.

La sicurezza in città non può essere valutata unicamente in base alla percezione, ma deve essere valutata sulla base degli eventi concreti che coinvolgono la comunità. Su questo fronte, il PATT, rappresentato dal segretario politico Michele Trentini e da Domenico Catalano, anche lui candidato alle elezioni comunali, ha posto l’accento su questa tematica come una priorità d’azione. Di certo dobbiamo pensare una risposta d’insieme e non sul singolo evento; Come PATT proponiamo di adottare e discutere del concetto di “sicurezza integrata”, che consiste in un insieme di interventi coordinati dalle istituzioni per promuovere un sistema unitario di sicurezza per l’intera comunità. La legge 48/2017 definisce questo concetto coinvolgendo tutti i membri della comunità al fine di rendere l’ambiente più sicuro.

I cittadini partecipano secondo il principio di sussidiarietà, mentre i servizi territoriali affrontano la devianza analizzando le sue cause. La presenza degli operatori sul territorio, soprattutto con la Polizia di Prossimità, è fondamentale per acquisire informazioni utili per prevenire situazioni di disagio e diventare punti di riferimento oltre che garanzia a supporto del cittadino. Gli investimenti nella videosorveglianza sono utili poiché forniscono alle forze dell’ordine uno strumento efficace per il loro lavoro, ma è importante che il loro utilizzo non si limiti all’indagine successiva al reato, bensì che sia parte integrante di un approccio preventivo.

È fondamentale che gli operatori siano adeguatamente preparati non solo a gestire le emergenze, ma anche a prevenirle attraverso una formazione mirata. È necessario essere attivi sul territorio anziché limitarsi a un’analisi distante dei dati. Proponiamo l’utilizzo di locali vuoti come presidi permanenti per monitorare le zone della città note per episodi di criminalità, delinquenza e inciviltà, fenomeni troppo spesso presenti, in aree come l’Urban city, i parchi cittadini, la zona del Lungo Leno e della stazione ferroviaria, Vicolo Parolari e per contrastare episodi di furto anche ai distributori di carburante.