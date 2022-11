CENTROSANTACHIARA.IT * “TRENTO MUSICANTICA 2022“: « IL 26/11 PENULTIMO APPUNTAMENTO, AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO VA IN SCENA DI(STANZE) ORE 20.30 »

12.58 - mercoledì 23 novembre 2022

Penultimo appuntamento, sabato 26 novembre, per l’edizione 2022 di Trento Musicantica. Alle 20.30 nella Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio va in scena. Di(Stanze). Dialogo tra stanze poetiche e stanze di casa nostra, uno spettacolo di Elisa Vitiello e Filippo Capobianco con le musiche di inizio Seicento di Pomponio Nenna. Protagonista dell’appuntamento, che allarga gli orizzonti della creatività intrecciando originalmente antico e contemporaneo, è la compagnia RimeSparse, con Davide Arena, attore ed Elisa Vitiello, attrice e regista.

Progetto e cura artistica del festival: Danilo Curti-Feininger, Roberto Gianotti, Marco Gozzi.

Un singolare incontro tra antico e contemporaneo, con la musica che si intreccia alla poesia e al teatro, è al centro del penultimo appuntamento della 36esima edizione di Trento Musicantica. Sabato 26 novembre, nella Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, va in scena Di(Stanze). Dialogo tra stanze poetiche e stanze di casa nostra, spettacolo di Elisa Vitiello e Filippo Capobianco, dedicato al lato ‘intimo’ della musica profana italiana del primo Seicento. Protagonista della serata è la compagnia RimeSparse, formata da quattro cantanti (Marta Redaelli, soprano, Silvia Capobianco, alto, Roberto Rilievi, tenore e Matteo Bellotto, basso), e da Davide Arena, attore, ed Elisa Vitiello, attrice e regista.

La Compagnia, nata nel 2019 con l’intento di avvicinare il pubblico ad un repertorio musicale complesso e poco conosciuto, quello del madrigale a quattro voci, intrecciandolo con altre forme d’arte, affianca ad una lettura filologica strettamente musicale un’interpretazione moderna che metta in risalto il teatro delle umane passioni, in un filo avvincente che unisce musica, teatro e poesia.

Di(Stanze) è un dialogo tra madrigale e prosa, voce cantata e voce parlata, in un crocevia di linguaggi dove l’antico e il contemporaneo coesistono in un’unica dimensione. La musica si intreccia con la storia di una donna e di un ragazzo, unici protagonisti del loro mondo che si trova sconvolto da una chiusura, fisica ma soprattutto figurata. Soli, ognuno nella propria stanza, non hanno altra possibilità che aprire la porta lasciando che l’altro si affacci. Al centro della scena è l’emanazione delle loro coscienze che, sublimata in un canto madrigalistico, svela i lati più profondi dei due personaggi.

L’esperienza dei protagonisti della storia assume una valenza universale attraverso le musiche dal Primo Libro de’ Madrigali A Quattro Voci di Pomponio Nenna (1613), costituito da ventuno brevi capolavori scritti nello stile del madrigale di area napoletana. Lo struggimento dei testi dei madrigali viene trasportato nella contemporaneità di chi ha vissuto la solitudine della quarantena, in un percorso che vede il mondo di ieri riflettersi nella complessa esperienza dell’oggi. Lo spettacolo si offre come un originale palinsesto che combina l’emozione di temi eterni alla ricerca musicale e ad una nuova creatività che scava tra i tanti volti dell’esistenza, con la musica antica in dialogo sorprendente con le sfaccettature del presente in un allestimento di grande coinvolgimento e carica espressiva.

L’ultimo appuntamento del Festival sarà martedì 6 dicembre, sempre alla Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, con una conferenza-concerto che prevede la presentazione del volume, a cura di Roberto Gianotti, Mottetti a quattro voci di Benevoli, Cannicciari, Giorgi e Pitoni. I relatori saranno Marco Gozzi e Danilo Curti-Feininger mentre l’Ensemble vocale Ad Maiora, diretto da Alessandro Arnoldo, eseguirà alcuni di questi mottetti.

