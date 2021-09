CANALE 5 -*“ STRISCIA LA NOTIZIA “: BRUMOTTI: « MINACCE E INSULTI NEL CENTRO DI GUIDONIA, SI SPACCIA H24 IN UN PARCO PUBBLICO OCCUPATO DAI PUSHER »

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) grande ritorno di Vittorio Brumotti e della sua battaglia per liberare le piazze italiane dalla droga. L’inviato del tg satirico, dopo le numerose segnalazioni da parte di genitori disperati, va in missione a Villalba di Guidonia Montecelio, a due passi da Roma. Qui trova una situazione di estremo degrado, un droga market h24, dove gli spacciatori agiscono indisturbati in mezzo a bambini e residenti.

«Infame di merda» e «Ti strappo la capoccia»: alcuni degli insulti rivolti all’inviato e alla sua troupe, che portano le telecamere nel mercato dello spaccio, dove Brumotti scova ingenti quantità di cocaina. Grazie anche al tempestivo intervento della polizia viene smantellata una vera e propria organizzazione criminale di pusher.