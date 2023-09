MAESTRI (PD) * CONTRATTI PUBBLICI: « L’ALLARME DEI SINDACATI VA ASCOLTATO, MANCANO DIRETTIVE E STANZIAMENTI FINANZIARI »

19.01 - martedì 19 settembre 2023

Contratti Pubblici. L’allarme dei sindacati va ascoltato: mancano ancora le direttive e gli stanziamenti finanziari per aggiornare le buste paga dei lavoratori di sanità, scuola e autonomie locali.

“Le lavoratrici ed i lavoratori pubblici non possono essere presi in giro o usati per puro consenso elettorale. La denuncia di oggi di CGIL, CISL e UIL è allarmante. Sono passati due mesi e la Giunta Fugatti ha disatteso gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali che hanno firmato il protocollo del 18 luglio. In assestamento di bilancio sono stati stanziati solo 15 milioni per il 2023 e 5 milioni a partire dal 2024.

Quindi non ci sono ancora le risorse per gli aumenti delle retribuzioni concordati coi sindacati, ma non sono state neppure trasmesse all’Apran le direttive necessarie per definire compiutamente l’accordo sindacale. Due mesi buttati mentre anche le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici essenziali devono far fronte ad un’inflazione che in due anni ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie del 15%. In pratica è come se avessero perso quasi due buste paga.

Non possiamo pretendere che le imprese rinnovino i contratti dei lavoratori privati di settori come turismo, commercio e cooperative sociali, scaduti da 4 o 5 anni, se il datore di lavoro pubblico disattende i propri impegni e non stanzia le risorse per aumentare gli stipendi.

La Giunta Fugatti quindi non prenda in giro le lavoratrici ed i lavoratori della sanità, della scuola e delle amministrazioni locali e provinciali. Il Partito democratico è pronto a dare battaglia nelle istituzioni e nelle piazze a fianco di chi lavora”.

Cons. Lucia Maestri – Pd del Trentino