CAMPOBASE * CONTRATTI PUBBLICI: « LA RICHIESTA SINDACALE È DEL TUTTO GIUSTA, LA GIUNTA PAT SIA COERENTE CON GLI IMPEGNI PRESI »

LA RICHIESTA SINDACALE PER I CONTRATTI PUBBLICI È DEL TUTTO GIUSTA. LA GIUNTA SIA COERENTE CON GLI IMPEGNI PRESI.

Campobase ritiene che la richiesta di CGIL-CISL-UIL, rivolta oggi pubblicamente alla Giunta Provinciale, per una immediata attuazione del protocollo di intesa firmato a luglio in materia di contratto del pubblico impiego, sia giusta e del tutto motivata.

Ed invita pertanto la Giunta a diramare subito le direttive ad APRAN e a stanziare nel contempo le necessarie risorse finanziarie. Non sarà difficile per la Giunta reperirle nei fondi, irritualmente cospicui, accantonati per il fine Legislatura.

È inutile sottolineare l’importanza del ruolo del personale pubblico in Trentino, impegnato ogni giorno nella gestione dei vari servizi di vitale interesse per la Comunità. La qualità della Pubblica Amministrazione dipende da tanti fattori ma certamente anche dal clima di credibilità e di affidabilità che le Istituzioni riescono a offrire ai propri diretti collaboratori.

Le richieste sindacali vanno in questa direzione e sono avanzate con serietà ed equilibrio, in ragione delle intese già sottoscritte e dell’aumento del costo della vita. Non corrispondervi con immediatezza sarebbe una grave mancanza da parte della Giunta.

La segreteria provinciale di Campobase.