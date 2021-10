CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * DREIER LANDTAG: KASWALDER, « PIENA ADESIONE ALLA COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA IN TUTTE LE MATERIE, CHE SI PRESTANO ALL’INTEGRAZIONE TERRITORIALE »

Nel paese alpino a quota mille, località di turismo estivo e dello sci invernale, l’adunanza prosegue stamattina con l’esame delle rimanenti proposte di mozione.

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder.

Ha citato il motto della cooperazione trentina, “insieme si può”, per applicarlo alla realtà dell’euroregione e per dire che sotto l’ottimo impulso della presidente Ledl Rossmann in quest’ultimo biennio, le connessioni tra le tre assemblee legislative sono ulteriormente cresciute. Kaswalder ha voluto raccontare che il padre del marito della consigliera provinciale Lucia Coppola – Adimiro Valzolgher – negli anni Trenta fu capocantiere dell’opera stradale di collegamento tra Alpbach e il fondo valle, una storia esemplare, ha detto il presidente, di legame profondo tra Trentino e alto Tirolo, un esempio di come da sempre siamo dentro la stessa storia. Piena e convinta adesione, dunque, all’impegno che continua per il rafforzamento della collaborazione transfrontaliera in tutte le materie – e sono molte – che si prestano all’integrazione territoriale.