PSI – PARTITO SOCIALISTA ITALIANO * AMMINISTRATIVE TRENTINO: PIETRACCI, « ACCOGLIAMO L’INVITO DI LAURA SCALFI, CONFERMIAMO LA CANDIDATURA DI STEFANO BOSETTI »

18.06 - martedì 19 settembre 2023

Il PSI del Trentino aveva indicato, con senso di responsabilità, al PD le due persone che riteneva e tuttora ritiene fortemente rappresentative della cultura socialista e riformista. Costatiamo che hanno avuto la meglio logiche lontanissime da quelle che dovrebbe adottare chiunque, in posizioni di responsabilità all’interno dei partiti, abbia a cuore la vittoria della coalizione, e, all’interno di essa, l’affermazione della lista unitaria a cui si sta lavorando.

La scelta di questa notte dell’assemblea del PD ha provocato in noi Socialisti un forte sentimento volto a sospendere l’accordo politico in atto, che si basava su un rapporto di pari dignità politica tra le diverse componenti, è prevalsa invece una inaccettabile tentazione di prevaricazione. Ne è la riprova la richiesta di rinunciare alla presenza di Laura Scalfi che per radicamento territoriale soprattutto nelle Giudicarie, competenza e professionalità, risultava competitiva. E’ questo l’unico elemento che ne ha portato all’esclusione, nonostante i maldestri tentativi di maschere, con altre giustificazioni, questa decisione.

Nonostante ciò, i Socialisti Trentini accogliendo e condividendo l’invito di Laura Scalfi e dell’Associazione “Futuri Comuni” a proseguire il difficile impegno per l’affermazione dell’area riformista all’interno della sinistra, confermano la disponibilità alla candidatura alle elezioni provinciali del consigliere Stefano Bosetti che ringraziano.

Da domani abbiamo un impegno politico da portare avanti con determinazione per contribuire al successo della coalizione guidata da Francesco Valduga.

Alessandro Pietracci

Segretario Partito Socialista Italiano