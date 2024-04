RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? ” * « I RISCHI DEI SOCIAL E LA SCOMPARSA DI MARA, GLI APPELLI DELLE MAMME DI ALESSANDRO VENTURELLI E CRISTINA GOLINUCCI (25/4) »

14.51 - martedì 23 aprile 2024

Non si hanno ancora notizie della signora Mara, la mamma di 51 anni sparita nel nulla di notte dopo il turno di lavoro in un ristorante. Ha inviato messaggi fino alle cinque del mattino, e poi? Che cosa è successo? A “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 24 aprile alle 21.20 su Rai 3, nuove testimonianze.

E poi il caso di Franco, che si era innamorato sui social e aveva scoperto di essere stato ingannato. Qualcuno, con un falso profilo, gli ha chiesto soldi fingendo amore e ora li chiede a chi lo cerca, dicendo di sapere dove si trova. E ancora, due mamme, la mamma di Alessandro Venturelli e la mamma di Cristina Golinucci, che si battono affinché i loro casI non vengano archiviati.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.