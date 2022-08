APT ALPE CIMBRA (TN) * APPUNTAMENTI 5-7 AGOSTO: « INCONTRI D’AUTORE / ALBA IN MALGA / NOTTURNA ALLA FORRA DEL LUPO / VIGOLANA THE RACE »

08.57 - venerdì 05 agosto 2022

Alpe Cimbra (TN) – Appuntamenti 5 – 7 agosto 2022 sull’Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, Lusérn e Vigolana.

FINO A SABATO 6 AGOSTO

RITIRO A.S. CITTADELLA – LAVARONE

Anche in occasione del ritiro estivo 2022 Lavarone accoglie la squadra granata fino al 6 agosto 2022, poi il rientro a Cittadella per le prime gare ufficiali della nuova stagione.

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT o al 0464 724100.

VENERDÌ 5 AGOSTO

Incontri d’Autore 2022 – Lavarone, fraz. Gionghi, piazza del municipio – ore 17.30

Alberto Pellai presenta il libro “La vita accade. Una storia che fa luce sulle emozioni maschili”. Conversa con l’autrice Fausta Lanzi.

“La vita accade” è una storia che parla di uomini, “uomini che non sanno dare parola alle proprie emozioni e quindi le trasformano in silenzi, oppure in azioni disfunzionali”. Paolo sta per diventare padre. Sua moglie Chiara lo sveglia in piena notte per dirgli che è giunto il momento. Durante il viaggio verso l’ospedale, Paolo ripercorre la sua storia, abitata da figure maschili che hanno lasciato ferite profonde, alcune ancora aperte. Con una prosa attenta e profonda, che coniuga la conoscenza dello psicoterapeuta con l’abilità del narratore, Alberto Pellai mette in scena il mondo interiore degli uomini, trasformando la loro solitudine e il loro silenzio in una vicenda universale. E racconta, in queste pagine cariche di sentimento, la storia di un uomo che li rappresenta tutti, che mostra come solo facendo pace con il proprio passato si può diventare persone risolte, compagni e padri migliori.

Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it fb bibliotecalavarone incontridautorelavarone@gmail.com

SABATO 6 AGOSTO – Malga Melegna – ore 5.15

ALBA IN MALGA

Svegliarsi all’alba, radunare e mungere le mucche… per vivere l’esperienza dei veri malgari. La sveglia suona prima dell’alba per raggiungere Malga Vallorsara, nel magnifico territorio dell’Alpe Cimbra, luogo di bellezza selvaggia, di pace e relax. Arrivati nel pascolo alpino ci godiamo il paesaggio montano che ci circonda, illuminato dai colori delle prime luci del giorno. Il crepuscolo mattutino lascia ben presto posto al levar del sole sopra l’orizzonte: è arrivato il momento di radunare il bestiame, mungere le mucche ed assistere alla caseificazione del formaggio. La fame inizia a farsi sentire? Tutti in malga a gustare una sana e abbondante colazione a base di specialità locali, tipiche del territorio Trentino!

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

NOTTURNA ALLA FORRA DEL LUPO – Forra del lupo, Serrada – ore 20.00

Escursione in notturna sul percorso della Forra del Lupo accompagnati da guide si potrà vivere un’esperienza davvero incantata grazie all’intrattenimento di suoni e luci. Al termine del percorso si potrà godere di una gustosa ricompensa, un piatto tipico trentino.

La trincea della Forra è una testimonianza importante, un lungo percorso (4,6 km) che da Serrada sale fin sulla sommità del Dosso delle Somme, altura che si trova a 1670 m e sulla quale si trovano i resti del Forte, noto anche come «Werk Serrada». Evento organizzato dalla Pro Loco Sporting Club di Serrada e dall’Associazione Forra del Lupo.

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – info@alpecimbra.it

DOMENICA 7 AGOSTO

VIGOLANA THE RACE – Area manifestazioni in località Caolorine – ore 9.00

“Vigolana The Race”: un tracciato per confrontarsi nuovamente con la natura più dura e selvaggia che la Vigolana ha da offrire. Selvaggia, tecnica, unica: 20 km e 1700 metri di dislivello positivo fanno di questa gara una competizione da non sottovalutare. Un percorso spettacolare e tecnico, dove anche i migliori skyrunner troveranno pane per i loro denti. Il tracciato fa attraversare tutte le cime del massiccio della Vigolana da est ad ovest e farà scoprire questa montagna in tutta la sua bellezza: un percorso che si snoda tra pascoli, boschi selvaggi, impervi ghiaioni e incantevoli creste aeree.

INFO E ISCRIZIONI: info@vigolanaskyrace.it – www.vigolanatherace.it

LUNEDÌ 8 – MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

3 giorni di intrattenimento e musica in Piazza San Lorenzo a Folgaria in occasione della festa del patrono.

Spettacoli comici, musica dal vivo e l’intrattenimento che solo l’Alpe Cimbra sa regalare… e durante la serata alza lo sguardo al cielo, potresti ammirare le stelle cadenti che sfrecciano nel cielo!

Lunedì 8 agosto: JACKSON ONE | Michael Jackson Tribute Live

Martedì 9 agosto: BEPPE BRAIDA | Spettacolo Comico

Mercoledì 10 agosto: concerto della Banda Musicale di Folgaria