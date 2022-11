PRO VITA E FAMIGLIA * SCUOLE: « SÌ AL RISPETTO NO ALL’IDEOLOGIA LGBTQ, MARIA RACHELE RUIU A NON È L’ARENA (LA7) » (VIDEO)

19.46 - giovedì 24 novembre 2022

Qualche giorno fa la nostra Maria Rachele è stata invitata da Massimo Giletti a Non È L’Arena (La7) per parlare di “diritti LGBTQ”. Maria Rachele ha risposto con argomenti seri, decisi e inattaccabili all’accusa di diffondere odio e discriminazioni. È stata grande!

I media stanno riconoscendo Pro Vita & Famiglia come una voce autorevole da ascoltare quando si parla di questi temi.

Sai com’è stato possibile? Noi ci abbiamo messo tenacia, coraggio e determinazione. Non abbiamo mollato davanti ad attacchi, minacce e censure. Stiamo informando non decine, non centinaia, non migliaia ma milioni di famiglie italiane, e questo è straordinario. La nostra campagna per denunciare la propaganda LGBTQ nelle scuole continua.

Jacopo Coghe

Portavoce Pro Vita & Famiglia