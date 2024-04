MEDIASET INFINITY * “VIOLA COME IL MARE”: « IN ANTEPRIMA ASSOLUTA E GRATUITAMENTE LE PRIME TRE PUNTATE DELLA SECONDA STAGIONE (DA MERCOLEDÌ 24/4) »

12.21 - martedì 23 aprile 2024

Da domani, mercoledì 24 aprile, su Mediaset Infinity, per la prima volta e gratuitamente, saranno disponibili in anteprima assoluta le prime tre puntate della nuova stagione della serie di grande successo, “Viola come il mare”, con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Su Canale 5, le sei puntate della serie che mescola elementi di commedia a casi polizieschi, andranno in onda in prima serata da venerdì 3 maggio. E nello stesso giorno, su Mediaset Infinity, saranno visibili, sempre in anteprima gratuita, le ultime tre puntate della serie.

“Viola come il mare”, ambientata in una Palermo dai mille colori, la giornalista investigativa di Sicilia Web News Viola (Francesca Chillemi) cerca di fare pace con la sua malattia, mentre proseguono i battibecchi amorosi con Francesco (Can Yaman), ispettore di polizia e suo vicino di casa. Nel frattempo, in redazione arrivano un nuovo capo e nuovi colleghi, e in questura, un nuovo PM.

“Viola come il mare” è una coproduzione Rti e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle). È diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, ed è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”.