RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * REBUILD: « DUE GIORNI DI VALORE PER IL FUTURO SOSTENIBILE DELL’EDILIZIA (14-15 MAGGIO 2024) »

06.21 - venerdì 10 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

L’evento italiano dell’edilizia che fa la differenza. REbuild è il primo evento italiano dedicato all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito. Quello che cerchi lo trovi a REbuild. REbuild nasce per promuovere l’incontro e la condivisione di esperienze fra tutti gli attori della filiera delle costruzioni: dalla ricerca fino alla gestione immobiliare. Seleziona le migliori menti, visioni e risorse per disegnare il futuro del nostro abitare. E le fa incontrare.

Valori che generano valore. I settori delle costruzioni e dell’immobiliare sono storicamente una delle principali leve finanziarie. Per questo, le sfide poste dalla transizione ecologica offrono all’edilizia l’opportunità, se ben orientata dalla politica, di dar vita ad una nuova stagione di prosperità e di rinnovamento.

Serve ripensare il business model del settore su solidi valori di responsabilità e reciprocità per garantire a tutti il diritto alla casa e ai servizi ad essa connessi, come indicato dagli SDGs dell’ONU. Fare bene generando del bene è il nuovo mantra che deve guidare le azioni della filiera, dove lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione dei processi e la prefabbricazione, sono gli strumenti che possono fare la differenza. Nella convinzione che la transizione o sarà giusta oppure non ci sarà. Cinque grandi temi per due giorni di cambiamento.

Dal digitale all’AI

Nuovi materiali, R&D e tecnologie innovative

ESG e business collaborativi

Industrializzazione, off-site e robotica

Transizione energetica

