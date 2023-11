APT VAL DI FASSA (TN) * NOMINE: « FAUSTO LORENZ NUOVO PRESIDENTE DELLA “SOCIETÀ GRANDI EVENTI“ »

19.06 - giovedì 9 novembre 2023

Fausto Lorenz nuovo presidente della “Società Grandi Eventi Val di Fassa”. L’attuale presidente dell’Apt ladina assume anche il vertice dell’organizzazione che, dallo scorso maggio, fa da regia alle manifestazioni internazionali che si svolgono sul territorio.

È Fausto Lorenz il nuovo presidente della “Società Grandi Eventi Val di Fassa”. Attuale presidente (al terzo mandato) dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, Lorenz è stato scelto per il nuovo incarico, nella serata del 9 novembre, dal consiglio di amministrazione dell’Apt ladina. L’indicazione della nomina sarà ratificata (secondo statuto), dall’assemblea dei soci della “Grandi Eventi”, il prossimo 15 dicembre,

Dopo le dimissioni dalla presidenza da parte di Andrea Weiss, avvenute a fine ottobre, la direzione dell’Apt fassana ha lavorato intensamente alla ricerca della disponibilità di una persona, dalle indubbie capacità, e che raccogliesse ampio consenso tra tutte le componenti della “Grandi Eventi”. Il nome di Fausto Lorenz, proprio nelle ultime ore, ha incontrato il favore generale: «Con senso di responsabilità – dichiara Lorenz – raccolgo il testimone di Andrea Weiss e mi metto a disposizione per ritrovare quello slancio e quella fiducia che hanno caratterizzato, alcuni mesi fa, la nascita della “Società Grandi Eventi Val di Fassa”, di cui la nostra vallata ha assoluto bisogno. Ci aspettano appuntamenti importanti, come le due gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile del 24 e 25 febbraio prossimi al San pellegrino, che dobbiamo organizzare al meglio, dimostrando, come in passato, tutta la professionalità e l’entusiasmo che la nostra terra è capace di mettere in campo».

Dopo la battuta d’arresto di fine ottobre, quindi, con l’attuale ricostituzione del vertice, che si affianca al direttore operativo Cristoforo Debertol, riparte il lavoro della “Società Grandi Eventi Val di Fassa”, costituita lo scorso 25 maggio e che vede tra i suoi componenti: Azienda per il Turismo della Val di Fassa (48% delle quote), consorzi impianti “Val di Fassa – Carezza” e “Alpe Lusia / San Pellegrino” (21,50% delle quote ciascuno), comitati DoloMyths Run, Sellaronda Ski Marathon e Fassa Bike (3% ciascuno).