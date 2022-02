GPI – TRENTO * ATTIVITÀ: « NUOVE COMMESSE ALL’ESTERO PER IL GRUPPO, NEGLI ULTIMI TRE MESI DEL 2021 SFIORATI 5 MILIONI DI EURO »

16:03 - 1/02/2022

Gli ultimi tre mesi del 2021 sono stati proficui per l’attività all’estero del Gruppo Gpi: nel complesso le nuove commesse sfiorano un valore di 5 milioni di euro.

L’armadio automatico Riedl per la logistica del farmaco è stato venduto in Europa continentale (Austria, Polonia e Ungheria), ma anche alle Isole Canarie, in Arabia Saudita, in Russia e in Argentina, per una cifra complessiva di circa 1,5 milioni di euro.

Nel settore trasfusionale, raggruppato nel marchio GPI4Blood, il Gruppo Gpi registra nuovi acquirenti in Costa Rica, Cile, Francia, Isole Bermuda e vari clienti negli Stati Uniti. In questo comparto il valore delle vendite è di circa 750.000 euro.

Nel settore della telemedicina, per il sensore T1 prodotto dalla controllata maltese Umana Medical ci sono nuove commesse in Germania, Russia e Messico, per circa 450.000 euro.

A completamento va ricordata la gara vinta a Malta per il Sistema Informativo Schengen in uso alla Polizia, di cui si è parlato in una precedente comunicazione, in cui la quota di Gpi vale circa 2,2 milioni di euro.