PAT * PNRR: « AL VIA I BANDI PER PICCOLE IMPRESE – ENTI E ORGANIZZAZIONI DEI SETTORI CULTURALI E CREATIVI, STANZIATI 115 MLN »

18.51 - lunedì 24 ottobre 2022

PNRR: al via i bandi per piccole imprese, enti e organizzazioni dei settori culturali e creativi.L’avviso pubblico lanciato dal Ministero della Cultura. Stanziati 115 milioni di euro. La Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Progetto NGEU – Next Generation EU attraverso i fondi destinati al PNRR, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire l’innovazione e la transizione digitale.

Disponibili 115 milioni di euro per l’innovazione e la transizione digitale di questo settore. Gli ambiti di attività riguardano musica, audiovisivo e radio inclusi film e cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia), moda, architettura e design, arti visive (inclusa fotografia), spettacolo dal vivo e festival, patrim, moda, architettura e design, arti visive (inclusa fotografia), spettacolo dal vivo e festival, patrimonio culturale materiale e immateriale (archivi, biblioteche e musei), artigianato artistico; editoria, libri e letteratura.

“Il bando era molto atteso dagli operatori del settore, perché si tratta di un’opportunità che favorisce la produzione e la valorizzazione dei prodotti culturali. Gli interventi, infatti, sono finalizzati non solo alla creazione di nuovi prodotti, ma anche alla diffusione di quanto già realizzato verso un nuovo pubblico locale e verso l’estero. Inoltre il bando vuole incentivare la digitalizzazione e la fruizione del patrimonio culturale attraverso strumenti innovativi, oltre a puntare a incrementare lo sviluppo di piattaforme per la condivisione di progetti”, ha commentato l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti.

Come indicato dall’avviso pubblico, la proposta potrà essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 3 novembre 2022 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 1° febbraio 2023, esclusivamente attraverso il sito www.invitalia.it. Tutte le istanze pervenute, in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico, saranno prese in esame, valutate e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito.

L’avviso pubblico è online:

sul sito istituzionale del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/

sul sito istituzionale della DGCC: https://creativitacontemporanea.beniculturali.it

sul sito di Invitalia: https://www.invitalia.it/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 848.886.886 oppure accedere al sito web https://www.invitalia.it/contatti