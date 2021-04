QUESTURA DI TRENTO * « RICETTAZIONE E VIOLAZIONE DI DOMICILIO, ARRESTATO DALLA POLIZIA FERROVIARIA MAROCCHINO DI 45 ANNI »

Era ricercato da dicembre: arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Trento.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato, nella stazione di Trento, un cittadino marocchino di 45 anni ricercato per ricettazione e violazione di domicilio dalla locale Autorità Giudiziaria.

In particolare, nella tarda mattina di ieri l’uomo si è presentato in stazione per partire trovando all’ingresso gli agenti della Sottosezione della Polizia Ferroviaria, impegnati nei controlli sistematici ai viaggiatori estesi, in questo periodo, anche ai motivi del loro spostamento.

Da un controllo nella banca dati è emerso che lo straniero, oltre ad essere pregiudicato, era ricercato dallo scorso dicembre dovendo scontare 1 anno e 2 mesi di carcere oltre al pagamento di una multa di 200 euro.

La persona, residente in provincia, è stata condotta nel carcere di Trento a disposizione della Procura della Repubblica del luogo.