CANALE 5 * “ VIOLA COME IL MARE SECONDA STAGIONE “: PRIMA PUNTATA 2 MAGGIO 2024 ORE 21.32 « DOPO LA FUGA DI DEMIR VIOLA PRENDE LA VITA CON LEGGEREZZA » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

Dopo la delusione di non essere riuscita a ritrovare suo padre e la fuga di Demir dalla loro cena romantica, Viola ha deciso di prendere la vita con leggerezza. Intanto in redazione è tutto cambiato: nuovo editore, nuova direttrice, nuovi colleghi. Solo Tamara è rimasta tale e quale: cinica e ironica. Mentre Demir è alle prese con l’arrivo di Matteo Ferrara, nuovo rigido PM, un incidente manda in coma sua madre, tornata in città con l’intenzione di svelare a Francesco l’identità del suo vero padre.