RAI 1 – “LINEA VERDE SENTIERI” * « VIAGGIO IN VENETO, L’ALTA VIA DELLE DOLOMITI BELLUNESI (4/5 – 14.00) »

19.40 - venerdì 3 maggio 2024

“Quando il cammino è poesia”: il prossimo appuntamento di “Linea Verde Sentieri”, con Lino Zani e Giulia Capocchi, in onda sabato 4 maggio alle 14.00 su Rai 1, sarà un viaggio in Veneto, per seguire due cammini: l’Alta Via delle Dolomiti Bellunesi e l’Anello del Monte Avena. Un percorso nel cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: a Forno di Zoldo, alle pendici del Monte Pramper, si incontreranno i conduttori. Una prima tappa a Faller di Sovramonte, per parlare di un’eccellenza: la coltivazione della mela prussiana, un frutto unico nel suo genere che segue l’arte del biologico. E poi a nord, tutte le vette Feltrine, più in lontananza i Lagorai con cima d’Asta, a sud il Massiccio del Monte Grappa, e infine, a ovest l’altopiano di Asiago: lungo l’anello del Monte Avena, su un “balcone” naturale che mostra la prepotente bellezza di una natura incontaminata.

Uno specchio d’acqua incastonato tra le montagne, la magia delle nuvole e della pioggia che creano un’atmosfera quasi magica: in Val Canzoi, lungo la quinta tappa dell’Alta Via delle Dolomiti Bellunesi, un suggestivo giro del Lago della Stua. Il centro di allevamento dei cavalli maremmani dei Carabinieri Forestali, la via degli Ospizi che conduce alle miniere di Valle Imperina, un piccolo scrigno di biodiversità: ai Prati di Salet, lungo il sentiero che costeggia il torrente Cordevole, alla scoperta di un ecosistema montano di grande pregio naturalistico. Si arriverà poi ai cadini del Brenton, il lago del Mis, per mostrare anche il certosino recupero dei muretti a secco e dei fontanili del piccolo borgo di Gena Alta: lungo la quarta tappa dell’Alta Via delle Dolomiti Bellunesi, il fascino di una montagna “nascosta” che del suo isolamento ne ha fatto un pregio davvero unico. Gran finale con il gruppo di sbandieratori della città di Feltre: nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore, le emozioni condivise di un viaggio giunto al termine in una terra che lascia segni indelebili.