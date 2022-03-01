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SWG * INTENZIONI DI VOTO – 21 FEBBRAIO 2022: « FDI 21,3% / PD 21,1% / LEGA 17,2% / M5S 13,0% / FI 7,6% »
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13.13 - martedì 1 marzo 2022
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