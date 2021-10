MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) * CIRCONVALLAZIONE TRENI: « IMPOSSIBILE OGNI VARIAZIONE PLANOALTIMETRICA DEL TRACCIATO, COSI COME IL PROLUNGAMENTO DELLA PARTE INTERRATA » (VIDEO)

Impossibile ogni variazione planoaltimetrica del tracciato della circonvallazione dei treni cosi come pare il prolungamento della parte interrata. Durante la seduta di consiglio di ieri sera sembrava che non si volesse rispondere alle domande per prenderne tempo.

Dopo il mio intervento deciso durante il quale prendevo atto che il prolungamento della parte interrata, stando alle parole dell’ing. Romeo, non era tecnicamente possibile e sopratutto davanti alla domanda delle domande se fosse possibile un cambiamento plano-altimetrico del tracciato finalmente sono arrivate lapidarie le sentenze.

Il tracciato è quello punto e basta e il prolungamento si puo valutare ma abbiamo gia fatto il massimo.

Diventa cosi ora solo un lavoro di piccole possibili modifiche per migliorare gli impatti sulla città nulla di più.

Le boccie sono quindi ferme. Almeno ora siamo riusciti a farglielo dire.

