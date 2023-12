COLLIZZOLLI (ONDA) * PRO LOCO DI BOLBENO: « BILANCI, RAGIONEVOLE ASPETTARSI UNA MAGGIORE TRASPARENZA DA PARTE DI CHI GESTISCE UN BENE PUBBLICO »

18.35 - sabato 23 dicembre 2023

Gentile direttore,

una stagione invernale 2022-2023 da record con oltre 240 mila passaggi di cui 195mila diurni e 47mila serali e un aumento degli incassi del 15% in più rispetto all’anno precedente”, affermano alla Pro loco, ente gestore dell’impianto.

Associazione che presenta due bilanci. Uno al Comune per la gestione sciovia e una al Runts per essere iscritta al Terzo settore.

Il bilancio, gestione sciovia, con 738.744,62 euro di entrate e 706.472,79 di uscite. Date queste dai 519.350 euro incassati tra sciovia, noleggio, bolbenolandia e laboratorio shop, il tutto inserito in un’unica caldera, una specie di pozzo di san Patrizio, in cui non si distinguono, il peso, l’incidenza e le entrate delle singole attività.

Tra le entrate, che concorrono al totale, non vanno però sottaciuti anche i 107.410,36 euro versati dai Comuni convenzionati. Tra le uscite ordinarie, significativo il balzo per il costo del personale 108.222,67, energia e gasolio quasi 50 mila euro. Vi sono poi due voci generiche, “beni strumentali e attrezzature” che assorbono cifre sempre consistenti.

Stranamente, e sorprende, non si parla del bene per cui tutto questo funzioni: l’acqua. Non si dice quanto costa, forse perché viene a ufo? Non si menziona quanta se ne consumi. Eppure è un bene pubblico che ognuno di noi, nel suo piccolo, paga. Dicono solo che ne è stata “consumata” il 27% in meno.

Mentre l’altro bilancio consuntivo per così dire “ordinario” 2022 (preventivi 2021, 2022, 2023 approvati l’8 settembre) che probabilmente assorbe anche quello della sciovia, espone cifre importanti:

1.090.936,17 di attivo allo stato patrimoniale, 659.350,74 di proventi e ricavi e uscite per 539.650,13 con un avanzo di 115.652,61. Le voci delle poste sono talmente generiche che risulta impossibile capire da quali attività provengano. Di sicuro non tutti dalla “sagre” e feste varie.

Possiamo solo ipotizzare che tali risorse provengano dalle molteplici attività che ruotano attorno alla gestione sciovia che, come stabilito in convenzione (art. 11), andrebbero tutte rendicontate nella stessa attività invernale, mentre sembrerebbe siano da queste dirottate in altri conti.

Insomma questi bilanci, quasi un milione e 400 mila euro, come quelli degli anni precedenti, per le considerevoli cifre che li compongono, avrebbero bisogno di una strutturazione più “leggibile”. Credo sia ragionevole e legittimo aspettarsi una maggiore trasparenza, pubblicità e condivisione da parte di chi gestisce un bene pubblico.

Aldo Collizzolli

Cittadini Uniti per il Trentino – ONDA