ORDINE GIORNALISTI * EMENDAMENTI DIFFAMAZIONE: PRESIDENTE BARTOLI, « INACCETTABILI, SONO FRUTTO DI PULSIONI AUTORITARIE »

17.26 - giovedì 11 aprile 2024

EMENDAMENTI DIFFAMAZIONE: BARTOLI, INACCETTABILI, FRUTTO DI PULSIONI AUTORITARIE

Dichiarazione del presidente nazionale dell’Ordine Carlo Bartoli

“Apprendiamo di emendamenti presentati che prevedono, per la Diffamazione a mezzo stampa, il mantenimento della pena detentiva e l’inasprimento delle sanzioni pecuniare, oltre a nuove aggravanti.

L’Italia è stata più volta richiamata dalle istituzioni europee e dalla CEDU per avere ancora, nel codice penale, la pena del carcere per la diffamazione a mezzo stampa. La Corte Costituzionale ha esplicitamente invitato il Parlamento, nel 2021, a rimuovere la pena detentiva per tale reato. Sarebbe un grave passo indietro, si tratta di posizioni inaccettabili frutto di pulsioni autoritarie.”