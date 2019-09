PAT * TRUCKDAY 2019 – KARTODROMO DI ALA: FUGATTI, « IL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO MERITA LA GIUSTA ATTENZIONE DA PARTE DI CHI AMMINISTRA »

Autotrasporto, un settore che merita attenzione. Sicurezza, concorrenza, infrastrutture, costi del carburante, sburocratizzazione. Sono questi i temi toccati dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenuto questo pomeriggio al Kartodromo di Ala alle premiazioni di TruckDay 2019, due giorni di festa ma anche occasione per conoscere il mondo dell’autotrasporto con le sue peculiarità e problematiche.

“È un settore il vostro – ha esordito il governatore – che merita la giusta attenzione da parte di chi amministra e per questo è già stato avviato un dialogo con chi rappresenta la vostra categoria”

Mestiere impegnativo, svolto da professionisti – a volte famiglie – che contribuiscono a far crescere una parte significativa del nostro sistema economico, quello dell’autotrasportatore vive oggi le non facili dinamiche di una concorrenza internazionale sempre più agguerrita. Lo ha riconosciuto lo stesso Fugatti dichiarandosi tra l’altro non favorevole ad ipotesi di aumento delle accise sul carburante, proprio perché penalizzerebbe ulteriormente la nostra capacità competitiva.

Un accento particolare è stato poi posto sul tema della sicurezza, degli operatori in primis ma anche di chiunque transita su strade e autostrade. “Sono certo – ha detto Fugatti a questo proposito – che questo argomento è posto in cima alle priorità della maggioranza delle imprese che operano in Trentino e in Alto Adige”.

“Su questo e su altre problematiche – ha concluso Fugatti – continueremo a dialogare con il vostro settore consapevoli di quanto sia cambiato ma anche della determinazione con cui sta affrontando le sfide dell’oggi”.