IMAP – INTERNATIONAL MEDIA ASSOCIATION FOR PEACE * FAMIGLIA: « TRA CONTESTAZIONE E PROGETTO DI DONO RECIPROCO, WEBINAR IAPD (4/12 – 18.30) »

“Etica, Spiritualità e Coesione Familiare” è il tema del webinar che si terrà lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 18:30, organizzato dall’Associazione Interreligiosa per la Pace e lo Sviluppo (IAPD). L’iniziativa rientra nel ciclo d’incontri pubblici interreligiosi online “Il Nostro Esodo verso la Terra Promessa della Pace: Dimensione Spirituale e Vita Pratica”, che continuerà nel 2024 con cadenza trimestrale. “Quando la famiglia prega insieme, rimane insieme”. Queste parole di Papa Francesco riassumono il valore profondo della spiritualità nella vita familiare. Stiamo vivendo in un periodo storico caratterizzato da grandi cambiamenti epocali che stanno influenzando profondamente la famiglia.

Ci troviamo di fronte alla crisi delle relazioni familiari e al modello sociale della famiglia messa in discussione da più parti, nonostante rappresenti una risorsa insostituibile per la vita individuale e sociale. Si tende spesso a colpevolizzare ingiustamente questa istituzione e ad assegnargli il ruolo di capro espiatorio per un malessere generale e per problemi che hanno origine altrove. E’ giunto il tempo che la società sostenga e protegga l’istituto familiare, promuovendo una cultura della famiglia fondata su relazioni e legami affettivi profondi, affinché continui a essere fonte di significato per la vita delle persone e promotrice di una civiltà di amore e di pace.

Di tutto questo si parlerà con qualificati esponenti di diverse fedi: Michele Cavallotto, Coordinatore IAPD-Italia; Nader Akkad, Imam, Grande Moschea di Roma; Francesco Canale, Pastore Evangelico “Equippers Church”; e Sergio Coscia, Direttore Federazione Famiglie (FFPMU) di Torino. Modera Maria Gabriella Mieli, Relazioni Esterne UPF Italia.

La IAPD è un progetto di UPF inaugurato nel 2017 nella Corea del Sud dai coniugi Moon. Si propone di offrire un forum internazionale nel quale i leader religiosi possano contribuire con la loro saggezza, esperienza e organizzazioni alla soluzione dei problemi del mondo contemporaneo. In Italia è stata inaugurata nel dicembre del 2020, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani.

Iscrizione al webinar: https://bit.ly/3sBqYFI