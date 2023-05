CGIL CISL UIL – TRENTINO * MILANO – MANIFESTAZIONE NAZIONALE: « BOCCIAMO IN LARGA PARTE IL DECRETO LAVORO, È POCO PIÙ CHE PROPAGANDA » (VIDEO)

14.50 - sabato 13 maggio 2023

Per i diritti e per il lavoro. Quattrocento trentini manifestano a Milano. Oggi la seconda delle mobilitazioni indette da Cgil Cisl Uil su salari, precarietà, fisco e contrasto delle diseguaglianze. “Dal Governo non arrivano risposte vere”.

Quattrocento trentini questa mattina hanno sfilato a Milano con le bandiere di Cgil Cisl Uil partecipando alla seconda delle tre manifestazioni nazionali indette dai tre sindacati unitariamente per chiedere al Governo di costruire risposte concrete e condivise sull’emergenza salariale, sul contrasto alla precarietà e alle diseguaglianze sociali, ma anche una riforma fiscale equa e una lotta vera all’evasione fiscale. Tutti temi su cui fino ad oggi l’Esecutivo Meloni – hanno ribadito i tre segretari nazionali dal palco nei pressi dell’Arco della Pace – ha dato risposte insufficienti e parziali.

Cgil Cisl Uil bocciano in larga parte il decreto lavoro, definendolo poco più che propaganda. Il taglio del cuneo fiscale per sostenere il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori è una richiesta sindacale, ma nella formulazione dell’Esecutivo Meloni è parziale e insufficiente visto che durerà solo cinque mesi. Non c’è reale risposta all’emergenza retributiva in Italia come in Trentino, inoltre, se non si sostiene la contrattazione. Contrarietà ferma anche all’estensione dei voucher, in un settore già caratterizzato da lavoro povero e dei contratti a tempo determinato, che colpiscono soprattutto i giovani e le donne, anelli fragili del mercato del lavoro.

Ci sono poi i temi legati al finanziamento della sanità e della scuola pubblica, una riforma fiscale che ai sindacati appare iniqua e una lotta ad evasione ed elusione fiscale fin troppo timida. Infine il tema del Pnrr: bisogna sfruttare quelle risorse per promuovere una transizione inclusiva e giusta verso l’economia verde e digitale.

Nel capoluogo lombardo oggi c’erano oltre 40mila cittadine e cittadini da tutte le regioni del nord Italia. La mobilitazione continuerà il 20 maggio con le regioni del Mezzogiorno, Napoli sarà la città protagonista. Intanto oggi una delegazione di Cgil Cisl Uil del Trentino, con Paolo Burli, Tamara Lambiase e Gianni Tomasi, ha partecipato alla festa dell’Euregio ad Ala.