PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * IMPIEGO: « LAVORARE NEL SETTORE TURISTICO QUEST’INVERNO? AL VIA LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE »

Lavorare nel settore turistico quest’inverno: al via la raccolta delle candidature. Un’iniziativa di Agenzia del Lavoro, in collaborazione con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Ente bilaterale del turismo, Cigl, Cisl e Uil.

Vuoi lavorare nel settore turistico questo inverno? Sei un operatore turistico e stai ricercando personale? Agenzia del Lavoro, in collaborazione con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Ente bilaterale del turismo, Cigl, Cisl e Uil, ha avviato una raccolta di candidature (divisa per ambiti e profili professionali, che spaziano dalla cucina al ricevimento e dalla sala –bar al wellness), per individuare persone interessate a lavorare nel settore turistico nella prossima stagione invernale 2020/2021, alle quali gli operatori turistici– con il supporto del Centro per l’impiego e/o delle associazioni di categoria – potranno attingere. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito

I profili ricercati

È possibile candidarsi nelle seguenti aree:

– Cucina (Cuoco/chef di cucina, aiuto cuoco/commis di cucina, pizzaiolo, pasticcere, lavapiatti/tuttofare)

– Ricevimento (Capo ricevimento, segreteria/amministrazione, accoglienza/reception, portiere)

– Sala bar e piani (Maitre, cameriere/commis di sala, carman/barista, personale ai piani)

– Wellness (Spa Manager, estetista, massoterapista/fisioterapista, parrucchiere/a)

– Varie alberghiero (Giardiniere, animatore, assistente bagnanti, manutentore/tuttofare).

Come candidarsi

Il candidato interessato può compilare il form di candidatura seguendo le indicazioni fornite sul sito di Agenzia del Lavoro oppure contattare il Centro per l’impiego del proprio territorio. La candidatura verrà segnalata alle associazioni di categoria, all’Ente Bilaterale del turismo e agli operatori turistici e consentirà di effettuare dei colloqui di lavoro, di accedere a corsi di formazione specialistici al fine di potenziare le proprie competenze professionali e/o di partecipare a giornate di reclutamento online.

Come richiedere personale

Gli operatori turistici possono richiedere i nominativi dei lavoratori disponibili attraverso il proprio Centro per l’Impiego di riferimento e le associazioni di categoria.