TRENTINO MARKETING * TORINO: « AL SALONE DEL LIBRO TORNA LA SALA DELLA MONTAGNA, TRA GLI OSPITI MAURO CORONA – NASIM ESQHI – ERRI DE LUCA – JIM HERRINGTON (9-13/5) »

Dal 9 al 13 maggio la montagna va in città. Trentino Marketing, MontagnaLibri | Trento Film Festival e Premio ITAS del Libro di Montagna tornano al Salone del Libro di Torino con la Sala della Montagna. Tanti gli ospiti, da Mauro Corona a Nasim Esqhi, da Erri De Luca a Jim Herrington.

Dopo il successo della scorsa edizione, quando per la prima volta il Salone del Libro di Torino dedicò un luogo specifico alla narrazione e alla cultura delle “Terre Alte”, grazie alla partnership rinnovata con Trentino Marketing porte aperte quindi da domani e fino a lunedì 13 maggio alla Sala della Montagna. In questo spazio dedicato alla letteratura “sulle terre alte” il pubblico potrà compiere un viaggio per le montagne del mondo, fra tradizioni e sfide di un futuro complesso, grazie a una ricca programmazione di incontri culturali e con gli autori.

«Trentino Marketing – afferma l’Amministratore Delegato Maurizio Rossini – in continuità con la precedente edizione, promuove con entusiasmo le eccellenze culturali del nostro territorio all’interno di un evento prestigioso come il Salone del libro di Torino. Dai valori delle “terre alte”, vogliamo raccontare la cultura alpina e le sue sfumature con la credibilità che il nostro territorio ha acquisito in ambito internazionale. Il Trentino è oggi infatti crocevia di storie, luoghi ed esperienze che possiamo raccontare attraverso il linguaggio del cinema e della letteratura, grazie alla collaborazione con il Trento Film Festival e il Premio ITAS del Libro di montagna. Vogliamo dunque rivolgerci ad un pubblico vasto e competente, sensibile alle tematiche che con loro condividiamo, con l’obiettivo di posizionarci come meta ideale per un turismo rispettoso del territorio e connesso alla cultura di montagna».

La programmazione scientifica della Sala della Montagna è stata curata da MontagnaLibri, rassegna editoriale del Trento Film Festival, in collaborazione con il Premio ITAS del Libro di Montagna, che presenterà i vincitori dell’edizione 2024. Tanti gli ospiti, con nomi di spicco della narrativa italiana come Mauro Corona, Erri De Luca, Matteo Righetto, Enrico Camanni, Franco Michieli, Massimiliano Ossini, e protagonisti assoluti del mondo dell’alpinismo come il climber Stefano Ghisolfi, l’himalaysta Alex Txikon e Nasim Eshqi, climber iraniana protagonista del movimento per i diritti civili. Tanti gli appuntamenti letterari per avventurarsi nelle novità dell’editoria di montagna, tra libri per bambini e ragazzi, narrativa, guide e biografie.

All’interno del programma degli incontri, sono inseriti cinque appuntamenti curati da Trentino Marketing:

Giovedì 9 maggio, alle 13.15: Walter Ferrazza e Matteo Viviani presentano Superpark Visioni d’autore. Una rassegna cinematografica di 11 film “ai margini del bosco a impatto zero” totalmente silenziosi grazie all’utilizzo delle cuffie e 7 sette escursioni con “ospiti d’eccezione”, appartenenti al mondo dell’arte, della cultura e dello sport.

In collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta

Giovedì 9 maggio, alle 14.30: Premio Costruire il Trentino. Con Antonio De Rossi, Simona Galateo, Emiliano Leoni, Massimo Scartezzini, Luca Valentini. Questo Premio è un evento di riferimento nel promuovere la buona architettura trentina da ben sei edizioni. Un’occasione di confronto che quest’anno si articola in mostre, conferenze e una pubblicazione.

In collaborazione con CITRAC – Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea

Venerdì 10 maggio alle 13.15: Maso trentino e le stagioni dell’animaso. Con Dora Tavernaro, direttrice della Strada dei formaggi delle Dolomiti. Storie di montagna, i masi del Trentino, l’anima della vita contadina. un diario delle stagioni con 13 storie di vita vera che diventa occasione per scoprire identità ed esperienze da vivere nei Masi del Trentino.

In collaborazione con Gianna Tavernaro, autrice del libro “Le Stagioni dell’Animaso”, StoriediChi Edizioni.

Sabato 11 maggio, alle 13.00: Yuri Basilicò e Sara Furlanetto presenteranno Il Sentiero della Pace. Un viaggio tra le montagne della Guerra Bianca, per pensare di pace. Si tratta del racconto della nuova spedizione del team di Va’ Sentiero, dal passo del Tonale alla Marmolada per quasi 500 km, tra montagne meno note del Trentino, seguendo il fronte della Grande Guerra in occasione della rimappatura dell’itinerario del Sentiero della Pace presentata anche al Trento Film Festival, punto di partenza di un progetto più generale di rilancio del più grande itinerario escursionistico in Trentino.

Domenica 12 maggio, alle 13.00: Diritto a Resistere, con Sara Segantin e Patrizia Patelli: si tratta di un progetto di giustizia ambientale e sociale, un viaggio in Centro America per testimoniare come in uno dei luoghi più martoriati del pianeta, donne e uomini si battano ogni giorno, per il loro diritto ad esistere.