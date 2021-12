RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO ?” * IL 15/12 « PARLA STEFANIA, ACCUSATA DI AVER RAPITO UN PENSIONATO / AGGIORNAMENTI SUL CASO NADA CELLA »

18:58 - 14/12/2021

“Non l’ho segregato, è venuto da noi volontariamente”: a “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 15 dicembre alle 21.20 su Rai3, parla Stefania, la donna accusata con il marito di aver rapito un pensionato di Avigliano trovato in cantina, al buio, dai carabinieri. Continuano , inoltre, le testimonianze drammatiche dei familiari che non riescono ad entrare al Pronto Soccorso con i propri parenti malati di Alzheimer per assisterli. E poi tutti gli aggiornamenti sul caso Nada Cella: un testimone riconosce in un video dei carabinieri la donna con la mano insanguinata. E poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.