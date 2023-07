AIDAA * GRANDI CARNIVORI: « NOSTRO ESPOSTO ALLA PROCURA DI TRENTO, PER I CACCIATORI INSEGUITI DALL’ORSA »

16.52 - domenica 30 luglio 2023

Due cacciatori hanno rischiato grosso questa mattina quando attorno alle 6 erano diretti ad una postazione di caccia in località Mandrel a circa 1.900 metri di quota, in una zona lontana da Roncone qui i due si sono imbattuti in un orsa che dormiva ed è stata svegliata dal rumore dei cacciatori. L’orsa li ha inseguiti facendoli fuggire, il primo è corso per il sentiero in discesa, il secondo in salita per poi arrampicarsi su un albero, qui è stato raggiunto dall’orsa che lo ha raggiunto sull’albero e con una zampa gli ha agganciato uno scarpone facendolo cadere a terra per poi allontanarsi.

Il cacciatore ha riportato alcune contusioni nella caduta. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che annuncia un esposto alla procura di Trento: “Innanzitutto bisogna capire cosa ci facevano nel bosco quei due, erano veramente diretti al posto di osservazione di caccia come hanno dichiarato o stavano facendo del bracconaggio o ancora peggio volevano uccidere dei selvatici?- scrivono gli animalisti di AIDAA- la ricostruzione dei fatti deve essere poi veritiera e non un altra occasione per una caccia alle inesistenti responsabilità dell’orsa che se non disturbata avrebbe continuato a dormire in pace. ED infine- concludono gli animalisti di AIDAA- riteniamo l’atteggiamento dei due assolutamente irresponsabile e devono solo ringraziare il loro dio se la cosa non è finita in tragedia”.