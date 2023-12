FLP * MISE: « LA STRUTTURA TERRITORIALE IN TRENTINO ALTO ADIGE È SOTTODIMENSIONATA, DA GENNAIO HA PURE DIFFICOLTÀ CON INTERNET »

19.38 - giovedì 28 dicembre 2023

L’ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige del Ministero delle Imprese e Made in Italy è presente in regione con due Uffici, uno a Trento ed uno a Bolzano. Ha il compito di supportare e sostenere le imprese nonché di tutelare la qualità, l’innovazione e l’eccellenza del Made in Italy.

I due Ispettorati fino a qualche anno fa potevano contare su un organico di 33 unità. Oggi i presenti sono 12, di cui 4 a Bolzano e 8 a Trento.

Entro il 2024 (previsione molto realistica), resteranno in servizio solo 5 persone: 1 assistente amministrativo e 2 assistenti tecnici a Bolzano, 2 funzionari tecnici e 0 amministrativi a Trento. Il tutto dovuto ai pensionamenti annunciati ed aspettative in atto.

Per completare l’organico attuale c’è da aggiungere il dirigente del Piemonte e della Valle D’Aosta che esercita l’interim da oltre due anni per la sede di Bolzano, competente anche per Trento. Il medesimo dirigente normalmente è presente a Bolzano e Trento una volta al mese…

Sulla base della drammaticità dell’organico in cui versa l’ispettorato, la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” già a partire dalla primavera scorsa ha protestato energicamente con la dirigenza locale per risolvere le questioni relative alle assunzioni sia per Bolzano, sia per Trento. Purtroppo, al momento, senza alcun esito positivo.

Ma quello che ha dell’incredibile è aver constatato che l’Amministrazione “principe” obbligata a garantire i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusioni e Postali, digitalizzazione, innovazione tecnologica, transizione 4.0, già a partire dallo scorso mese di gennaio ha gravi difficoltà con le proprie linee internet e quindi con le connessioni (pare abbia un contratto in essere di circa 1 mega di capacità a Trento e 4 mega a Bolzano).

Potenze assolutamente insufficienti ed inadatte a garantire prestazioni lavorative adeguate ai bisogni della stessa Amministrazione e dell’utenza. Tant’è che in taluni casi, basta un solo dipendente e/o utente connesso per mettere in crisi l’intera rete internet.

Una situazione francamente imbarazzante ed inaccettabile che la FLP ha già denunciato con una propria nota del 29 agosto u.s. indirizzata alla Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica, nonché al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Purtroppo senza esito! A ciò si aggiunge un altro fatto scandaloso che è quello di aver dovuto constatare che la sede di Bolzano, cioè quella centrale, dal mese di settembre u.s. è senza telefono!

In pratica, al centralino 0471-979464 non risponde nessuno! O meglio risulta occupato… Anche qui, ci è stato detto… è in atto un guasto…

Da settembre??? In un Ufficio pubblico???

A nostro avviso tutto quanto sopra potrebbe denotare gravi responsabilità dell’apparato dirigenziale che non riesce a gestire adeguatamente le problematiche sopra descritte, che, a breve, potrebbero portare, nella nostra regione, alla scomparsa di questo importante dicastero.

Ciò, purtroppo, porta ad un grande senso di sfiducia da parte dell’esiguo numero di personale rimasto in servizio, del cittadino e delle imprese che assistono ad un inesorabile decadimento dell’intera Amministrazione.

Alla FLP non resta che denunciare ancora una volta questi fatti ed il loro inaccettabile perdurare, con la speranza che solo attraverso la stampa qualcuno possa intervenire e mettere a nudo le eventuali responsabilità…

La Segreteria Regionale F.L.P.

G. Vetrone – C. Urgesi