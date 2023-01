PAT * “RACCONTARE IL TRENTINO DEL VINO“: « LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO CON I TRE AUTORI, APPUNTAMENTO A TRENTO (30/1 ORE 11.00) »

17.11 - giovedì 26 gennaio 2023

Raccontare il Trentino del Vino. Lunedì 30 gennaio la presentazione del libro di Attilio Scienza, Rosa Roncador e Nereo Pederzolli. Tre autori con competenze e punti di vista differenti: il professore, Attilio Scienza, l’archeologa, Rosa Roncador e il giornalista, Nereo Pederzolli. Hanno unito le forze per scrivere il libro “Raccontare il Trentino del Vino”. Utilizzando un approccio multidisciplinare gli autori hanno cercato di raccontare il territorio attraverso la cultura del vino, la cui storia, fin dall’antichità, è andata di pari passo con quella dell’uomo.

Il volume sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 30 gennaio 2023, alle ore 11.00, presso Palazzo Trautmannsdorf, nella sede del Consorzio Vini del Trentino, in via del Suffragio 3 a Trento.

Saranno presenti gli autori, l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni e i rappresentanti istituzionali del Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsber, del Consorzio Vini del Trentino e di Tsm-Trentino School of Management che hanno promosso l’iniziativa editoriale.