REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * TIROCINI: « INCLUSIONE E RIABILITAZIONE, PER AIUTARE LE PERSONE PRESE IN CARICO DAL SERVIZIO SOCIALE »

15.11 - giovedì 26 gennaio 2023

Vengono attivati nuovi tirocini negli uffici della Regione per aiutare quelle persone prese in carico dal servizio sociale. Nel 2022 un tirocinante ha trovato un lavoro a tempo indeterminato. Inclusione sociale, autonomia delle persone e riabilitazione. Sono questi i punti fermi dei tirocini di orientamento e formazione che saranno attivati negli uffici della Regione nelle province di Bolzano e Trento con l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo di quelle persone prese in carico dal servizio sociale.

E questi tirocini hanno già portato i frutti sperati. Nel 2022 sono stati svolti due tirocini negli uffici regionali giudiziari a Bolzano. Uno di questi si è svolto in maniera positiva tantochè è stato rinnovato anche per tutto il 2023. Ma la notizia più bella è che il secondo tirocinante ha trovato lavoro ed è stato assunto a tempo indeterminato il 1° luglio del 2022. “Vogliamo offrire un’opportunità di socializzazione in contesti lavorativi a quelle persone che si trovano temporaneamente o definitivamente prive dei requisiti indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro – ha spiegato il governatore Maurizio Fugatti – con l’obiettivo di mantenere le eventuali capacità lavorative residue di tali soggetti e di implementarne le potenzialità”.

“Riteniamo necessario favorire lo sviluppo di strumenti di inclusione sociale a favore di persone prese in “carico dal Servizio sociale – ha proseguito Arno Kompatscher – con l’obiettivo di favorire l’orientamento, la formazione, l’inserimento o il reinserimento nella società attraverso la socializzazione in contesti lavorativi”.