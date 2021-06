MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) * TRENTO – CONSIGLIO COMUNALE: « CON ORGOGLIO HO VOTATO FAVOREVOLMENTE L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO, IN UN PERIODO COSÌ DRAMMATICO »

Le nostre conquiste nell’assestamento di bilancio e il conseguente voto favorevole. Con sincero rispetto ed orgoglio ho votato favorevolmente l’assestamento di bilancio di emergenza in un periodo così drammatico.

Ringrazio il Consiglio di aver accettato i miei ordini del giono relativi al miglioramento della viabilità in Via lung’Adige Leopardi, alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali al Ponte dei Cavalleggeri e al Ponte di S. Barbara, alla sistemazione viabile di Via Menguzzato e della viabilità interna pedonale delle Torri di Madonna Bianca nonché alla messa in sicurezza della ciclabile di Via Cavalieri e alla realizzazione di un piano ed un regolamento comunale con misura del livello di fondo acustico naturale, realizzazione di relative mappe di zonizzazione acustica aggiornate per l’individuazione delle criticità, sovrapposizione dei programmi di sviluppo, da richiedere obbligatoriamente per regolamento alle richieste di nuova apertura di locali e di rilascio di deroghe, analisi.

*

Andrea Maschio

Onda Civica Trentino