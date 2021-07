PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CROCE ROSSA ITALIANA: FUGATTI A PRESIDENTE BRUNIALTI, « GRAZIE AI VOLONTARI PER IL VOSTRO GRANDE IMPEGNO »

L’incontro con il presidente provinciale Brunialti. Fugatti: “Croce rossa, grazie ai volontari per il loro grande impegno”.

“Ringraziamo i volontari per ciò che fanno nei momenti più difficili per la comunità trentina, come l’emergenza pandemica, e ora nella fase attuale per la campagna vaccinale, ma anche per il grande contributo offerto prima, in tutti i momenti delicati, all’interno della protezione civile trentina”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ringraziato il mondo della Croce rossa italiana in Trentino e i suoi volontari nell’incontro con Alessandro Brunialti, presidente del comitato provinciale dell’associazione. Un colloquio, a cui ha partecipato il dirigente Raffaele De Col (dipartimento Protezione civile, foreste e fauna), per fare il punto sulla situazione organizzativa dell’associazione e che segue a stretto giro l’incontro con il presidente dei Nu.Vol.A. Giorgio Seppi.

Brunialti ha fornito il quadro aggiornato per la sezione provinciale della Cri, che registra 22 sedi nel territorio trentino e 3.600 volontari. Una realtà radicata sul territorio che fornisce “un impegno giornaliero – ha sottolineato – per servizi in campo sanitario, sociale e civile”. Il presidente ha poi ricordato l’impegno prestato nell’emergenza Covid e per la campagna di vaccinazione. “Una fase che ci ha visto fornire un totale di 30.000 somministrazioni, in supporto l’Azienda sanitaria, per la zona di Trento e la val di Fassa”.

Dal punto di vista organizzativo, l’esigenza più sentita dall’associazione è la ricerca di un magazzino per il ricovero dei mezzi e per le altre esigenze di logistica a livello provinciale. D’intesa con l’ingegner De Col si verificheranno le soluzioni più opportune per consentire agli operatori di lavorare nel miglior modo possibile in un ruolo di sostegno alla comunità trentina.