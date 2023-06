PAT * CORPO VVF VOLONTARI: FUGATTI, « ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI COMANDANTI, “LA COMUNITÀ SI RICONOSCE IN VOI” »

09.42 - venerdì 2 giugno 2023

L’intervento all’assemblea provinciale dei Comandanti dei Corpi. Il grazie di Fugatti ai Vigili del Fuoco volontari: “la comunità si riconosce in voi”.

“Complimenti per il dibattito che ha caratterizzato questa assemblea. È stata una serata molto costruttiva in cui si sono affrontati temi importanti. Mi piace evidenziare, tra i tanti, il dato emerso nella relazione del presidente, sul numero degli allievi che registra una crescita importante. Ricordo che nell’ultimo anno abbiamo ripreso a fare gli incontri presso le Unioni distrettuali per affrontare assieme varie problematiche operative. Voglio esprimere il nostro grande orgoglio per l’intervento in Moldavia e per quello in Emilia Romagna. Ma il 2022 è stato anche l’anno della Marmolada, evento pesante per chi è intervenuto. Ci sono stati poi gli interventi in Val di Fassa e molti altri. Grazie per quello che state facendo. La comunità trentina si riconosce in voi e in voi vede la garanzia di un aiuto quando ce n’è bisogno”.

Questo, in sintesi, il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, intervenuto ieri sera all’assemblea provinciale ordinaria dei Comandanti dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino che si è svolta all’Auditorium S. Orsola a Ciré di Pergine. All’assemblea ha partecipato anche l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, che ha portato il suo saluto e il suo ringraziamento: “Siete – ha evidenziato – una realtà che registra la partecipazione di molti giovani e collaborate molto con i professionisti della sanità. Vi ringrazio per il vostro contributo”. Presenti anche il presidente dl Consiglio provinciale Walter Kaswalder, la vicesindaco di Pergine Valsugana Daniela Casagrande, il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento Raffaele De Col, la dirigente del Servizio antincendi e protezione civile Ilenia Lazzeri e una rappresentanza delle diverse componenti del sistema trentino della protezione civile.

“Grazie per l’intervento in Emilia Romagna, per il quale abbiamo ricevuto apprezzamenti” ha detto l’ingegner De Col. “Un ringraziamento anche da parte mia – ha aggiunto il presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari Giancarlo Pederiva – per la disponibilità dimostrata”.

Tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea la consegna delle benemerenze al personale, l’approvazione della relazione del presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari Giancarlo Pederiva sull’attività svolta nel 2022, l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 della Federazione e il parere sulla proposta di modifica dello statuto tipo dei corpi e regolamenti collegati.

I Vigili del Fuoco volontari in Trentino sono organizzati in 236 Corpi, raggruppati in 13 Unioni distrettuali. Il totale dei vigili del fuoco volontari iscritti nei Corpi ha raggiunto nel 2022 le 8.485 unità, comprendendo il personale in servizio attivo (5.675), quello di complemento, gli allievi (1.212) e i Vigili del fuoco onorari, sostenitori e fuori servizio.

Anche il 2022 per i vigili del Fuoco volontari è stato un anno di grande attività, con 26.481 interventi tra incidenti, incendi, soccorsi di vario tipo e attività come manovre, reperibilità, addestramenti teorici, partecipazioni a manifestazioni. Sono da ricordare in particolare il contributo alla missione umanitaria in Moldavia, l’intervento per la tragedia in Marmolada, il lavoro per un grosso incendio in Panarotta, l’intervento per il maltempo in Val di Fassa, il lavoro per l’incendio nell’area della discarica di Ischia Podetti a Trento. Di quest’anno invece è la partecipazione all’intervento di protezione civile per l’alluvione in Emilia Romagna.

Nel 2022 si è anche svolto a Cles il campeggio degli allievi, con una partecipazione di oltre mille tra allievi, accompagnatori e ospiti. La squadra femminile allievi nelle “Olimpiadi” CTIF che si sono svolte a Celje in Slovenia ha conquistato il terzo posto.