ROSSATO (FDI) * ASSEGNO UNICO PROVINCIALE 2021: « OK MIO EMENDAMENTO CHE ESTENDE LA MAGGIORAZIONE DELLA QUOTA B3 PER LE FAMIGLIE CON UN FIGLIO DISABILE FINO A 21 ANNI »

16:16 - 18/12/2021

Assegno Unico Provinciale 2021, Rossato (FdI): “Approvato mio emendamento che estende la maggiorazione della quota B3 per le famiglie con un figlio disabile fino agli anni 21”.

Esprimo soddisfazione per l’approvazione, avvenuta nella serata di ieri, di un mio emendamento che per il 2021 propone di riconoscere ai genitori con a carico almeno un figlio disabile minore di anni 21 una maggiorazione della quota B3 dell’Assegno Unico provinciale finalizzata al sostegno e alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi. Tale integrazione avverrà d’ufficio senza ulteriore necessità di produrre una domanda ad hoc da parte delle famiglie con notevole e importante semplificazione per l’utenza e per l’apparato burocratico.

Colgo l’occasione per ringraziare la Giunta provinciale per aver recepito la mia proposta che è partita dalla considerazione che i maggiori oneri derivanti dall’assistenza ad una persona con disabilità non spariscono con la maggiore età. Questa soluzione contribuisce a garantire un segnale di tangibile vicinanza e sostegno a queste famiglie trentine.

