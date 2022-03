CONSIGLIO PAT – ASSEMBLEA MINORANZE * « INDICAZIONI NOMINE, STEFANO TOMASELLI (CDA INTERBRENNERO) / ELISA BRUGNARA (COLLEGIO SINDACALE ITEA) / SILVIA DECARLI (CDA OPERA UNIVERSITARIA) »

18.02 - martedì 22 marzo 2022

Si è riunita oggi l’Assemblea delle minoranze del Consiglio provinciale, coordinata dalla garante Paola Demagri. L’assemblea ha espresso le indicazioni della minoranza per prossime nomine di competenza dell’assemblea legislativa. Nel dettaglio: Stefano Tomaselli per il cda di Interbrennero, Elisa Brugnara per il collegio sindacale di Itea e Silvia Decarli per il cda di Opera Universitaria.

Dell’Assemblea minoranze non fa più parte il consigliere Alex Marini, che in data 18 marzo ha ritirato la sua dichiarazione di appartenenza all’organismo.