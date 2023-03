APT ROVERETO (TN) * “ LA GIORNATA FORMAZIONE SULLA SETA”: « APPUNTAMENTO “SOLD OUT“ CON DOCENTI IN ARRIVO DA ISTITUTI COMPRENSIVI E LICEI »

18.25 - giovedì 30 marzo 2023

Grande soddisfazione e commenti entusiasti da parte degli insegnanti che hanno partecipato all’iniziativa messa in campo nei giorni scorsi dall’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo in collaborazione con le amministrazioni comunali di Rovereto, Ala e Villa Lagarina, su spunto della Fondazione Museo Civico Rovereto e Orto San Marco Setàp.

Appuntamento sold out con docenti in arrivo da istituti comprensivi, licei, centri di formazione professionale di Trento, Rovereto, Brentonico, Pergine, Riva del Garda, Giudicarie e Val Rendena per la giornata formativa focalizzata sugli aspetti storici dell’industria serica in Vallagarina, sui paesaggi della seta e sulle nuove prospettive di utilizzo della seta in campo medico e tecnologico.

Fitto il programma iniziato di primo mattino con una visita guidata a cura della Fondazione Museo Civico alla scoperta del legame tra la città di Rovereto, l’acqua e la seta, partendo dalla sala tematica allestita al Museo della Città per esplorare in seguito l’antico borgo di S. Tommaso e il Setificio Colle Masotti. Dopo il saluto dell’Asssessora alla Cultura, Creatività giovanile e Innovazione del Comune di Rovereto Micol Cossali, la giornata è proseguita con una visita guidata all’Orto San Marco con presentazione del progetto Seta e della collaborazione con l’Università degli Studi di Trento – BioTECH per la produzione di seta medical grade.

Dopo pranzo, il viaggio alla scoperta dei luoghi della seta in Vallagarina è proseguito con la visita guidata al Filatoio di Piazzo a Villa Lagarina, a cura dell’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici del Trentino in presenza dell’Assessora all’istruzione, cultura e turismo Marta Manica.

La giornata si è conclusa con la visita guidata a cura dei figuranti in costume del Settecento dell’Associazione Vellutai “Città di Ala”, che dopo aver portato il saluto dell’Assessore competente Gianni Saiani, hanno accompagnato il gruppo alla scoperta del centro storico barocco e del telaio storico da velluto liscio restaurato nel 2022 e conservato a Palazzo Taddei, futura sede del Museo Provinciale del Tessuto.

La giornata di formazione, volta a far conoscere i luoghi della seta in Vallagarina ai docenti delle scuole del territorio al fine di organizzare viaggi di istruzione a tema, si inserisce nel contesto del progetto di valorizzazione del distretto della seta promosso dai tre Comuni di Rovereto, Ala, Villa Lagarina con la Comunità della Vallagarina e l’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo.