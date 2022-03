URZÌ – FARCI – DEPRETTO * 8 MARZO – “ ECCELLENZA DONNA“: « FRATELLI D’ITALIA PREMIA LA TRENTINA DEBORAH SALTORI, UCCISA A 42 ANNI DA UN AMORE MALATO »

17.29 - lunedì 7 marzo 2022

Con il patrocinio nazionale di Giorgia Meloni per l’otto marzo Fratelli d’Italia premia e celebra in tutta Italia l’eccellenza donna, sintetizzata in tre parole: passione, merito, coraggio.

Coraggio come quello di Deborah Saltori, originaria di Vigo Meano, uccisa nel febbraio del 2021 a 42 anni dal compagno e padre di uno dei suoi quattro figli, scelta dai Dipartimenti regionali Vittime di violenza e delle Pari Opportunità (curati da Silvia Farci di Trento e Paola Depretto di Mori), in accordo con il coordinatore regionale di FdI Alessandro Urzì.

Una targa alla memoria quella che il prossimo 10 marzo sarà assegnata a Deborah Saltori.

“E’ la testimonianza di Fratelli d’Italia – commentano Urzì, Farci e Depretto – a favore di una donna che ha pagato il più caro prezzo che un amore malato potesse pretenderle. Eccellenza donna a Deborah perché è il sacrificio di donne come lei ad aprire gli occhi di una società spesso distratta sulla violenza di uomini a cui è sconosciuto il limite del proprio arbitrio, capaci di sfregiare anche le madri dei propri figli.

Deborah Saltori sarà omaggiata alla memoria, alla presenza di alcuni congiunti, da una piccola delegazione di Fratelli d’Italia giovedì 10 marzo durante una sobria e simbolica cerimonia in Consiglio provinciale a Bolzano. Esempio per l’intera regione il suo nome sarà inserito al fianco delle decine di altre donne che nella stessa giornata in tutta Italia saranno celebrate come testimonianza di un impegno senza risparmio.

*

Per il Comitato organizzatore di Emergenza donna per il Trentino Alto Adige

Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e consigliere regionale

Silvia Farci Dipartimento regionale vittime di violenza

Paola Depretto Dipartimento regionale Pari Opportunità