NURSING UP TRENTO * CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE: « NON DEVE ESSERE UN’INIZIATIVA DI POCHI, MA UN PROBLEMA DI TUTTI »

08.24 - sabato 25 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata internazionale: 25 novembre è dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne. Il contrasto alla violenza di genere non deve essere un’iniziativa di pochi, ma un problema di tutti, dobbiamo essere sempre più coinvolti e responsabili, come uomini, donne, come sindacalisti, come professionisti sanitari!

I nostri professionisti sanitari sono spesso il primo e talvolta unico punto di approccio per le donne che subiscono violenza, l’Oms riconosce il loro importante ruolo nella prevenzione e nella risposta alla violenza di genere, ma è importante che siano sempre più formati ad accogliere la donna in situazione di difficoltà e rischio, con empatia e senza giudizio, ed a cogliere ed intercettare le situazioni di rischio, che potenzialmente possono poi condurre a dei femminicidi.

Bisogna cambiare questa cultura ancora imperante, che continua a produrre effetti devastanti sul genere femminile, già 103 femminicidi quest’anno e l’ultimo è la povera Giulia, 22 anni, uccisa dal fidanzato. Tutelare la donna in tutte le sue dimensioni significa promuovere una questione più ampia di salute pubblica, uguaglianza di genere e diritti umani. Non è sufficiente ed efficace agire solo in termini repressivi ed esclusivamente con l’inasprimento delle pene, ma occorre implementare azioni di prevenzione e contrasto, è ormai imprescindibile un salto culturale investendo nella formazione scolastica di “genere”, promuovendo politiche educative e sull’affettività adeguate e nuovi modelli socio-culturali.

Il nostro sindacato auspica quindi che la nuova Giunta provinciale di Trento appena insediata faccia un adeguato investimento in tal senso, auspichiamo e promoviamo norme nazionali che da un lato inaspriscano le pene, ma dall’altro siano veramente a tutela della donna. Nei contratti di lavoro ci impegneremo come sindacato Nursing up ad inserire norme protettive e di tutela, prevedendo nel contempo anche agevolazioni economiche e congedi per le situazioni di difficoltà. Ma è soprattutto è l’uomo che dovrà sviluppare una nuova presa di coscienza e presenza, la donna non è possesso, l’amore non è un possesso, il vero amore è rispetto e libertà! Uomini, donne, professionisti e professioniste Nursing up Trento.

Cesare Hoffer

Nursing up trento