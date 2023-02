PAT * “ROAD TO TRENTO 2023”: « GLI APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA, PRIMO INCONTRO A LUGANO (6/2) »

07.53 - venerdì 3 febbraio 2023

Al via “ROAD to TRENTO 2023”: gli appuntamenti internazionali del Festival dell’Economia.Primo appuntamento a LUGANO 6 febbraio 2023 “TRANSIZIONE ECOLOGICA TRA FINANZA DIGITALE E SFIDA ENERGETICA” Italia e Svizzera a confronto.

Dopo lo straordinario successo di pubblico e di relatori di prestigio ottenuto a giugno 2022 nella diciassettesima edizione del Festival dell’Economia di Trento, organizzata per la prima volta dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine, in vista dell’edizione 2023 che si terrà dal 25 al 28 maggio, il gruppo editoriale multimediale leader nell’informazione economica, finanziaria e culturale ha ideato un percorso di avvicinamento per far vivere la manifestazione tutto l’anno portandola sulla scena internazionale.

Un’occasione preziosa, non solo per il Festival dell’Economia, ma anche per tutto il sistema trentino, per consolidare all’estero il proprio brand e creare al tempo stesso nuove sinergie e opportunità.

“Solo il dialogo e la progettualità di sistema – spiega il presidente del Comitato scientifico Fabio Tamburini – possono consentire al nostro Paese di internazionalizzarsi in modo solido, sostenibile e integrato. Ed è per favorire la creazione di questi ponti che Il Sole 24 Ore ha investito sulla dimensione internazionale del Festival dell’economia di Trento, con temi, relatori e ospiti di caratura globale e con quattro convegni all’estero di alto profilo».

Nel countdown verso l’edizione 2023 del Festival dell’Economia di Trento si inseriscono quindi gli «appuntamenti internazionali del Festival dell’Economia». Occasioni di confronto e networking che attraversano, fisicamente, possibili aree di espansione e spazi di cooperazione internazionale per le imprese italiane interessate ad avviare o estendere le proprie reti di investimento estero e di R&D su scala globale. Gli appuntamenti, aperti al pubblico in presenza e visibili in diretta streaming, sono realizzati dal Sole 24 Ore in collaborazione con le sedi diplomatiche dell’Italia nel mondo.

4 eventi, da febbraio a marzo 2023, rivolti alla business community italiana nel mondo, alle imprese italiane con sedi estere e alle aziende interessate a nuovi investimenti con l’obiettivo di costruire un percorso di avvicinamento al Festival dell’Economia che ne anticipi le questioni e ne arricchisca gli spunti tematici, creare spazi di networking tra le imprese italiane e tra queste e il mondo della ricerca nel quadro della rete di rappresentanze diplomatiche e degli istituti di commercio estero, analizzare gli scenari internazionali e costruire sinergie in risposta alle sfide del presente e del futuro, esplorare le opportunità di investimento globale, seguendo i trend di evoluzione delle economie locali, sostenere la visibilità dell’impresa italiana nel mondo.

Il primo appuntamento è il panel sulla “Transizione ecologica tra finanza digitale e sfida energetica. Italia e Svizzera a confronto” in programma a Lugano il 6 febbraio 2023 alle ore 14.30 nell’Auditorio dell’Università della Svizzera Italiana in via Buffi 13. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia di Berna, si potrà seguire anche in streaming su 24oreventi.com/Lugano.

La transizione ecologica è la principale sfida del presente, tra insidie e opportunità per la costruzione, necessaria, di un nuovo modello economico. Nell’appuntamento di Lugano la comunità italiana delle imprese e dei ricercatori presenti in Svizzera è chiamata ad un confronto tra i due sistemi-Paese, per analizzare i possibili sviluppi futuri nel campo della finanza digitale e della produzione di energia. Interverranno in apertura Monica Duca Widmer, Presidente del Consiglio dell’Università della Svizzera italiana; Michele Coduri, Ministro, Ambasciata di Svizzera in Italia; Michele Foletti, Sindaco di Lugano e Silvio Mignano, Ambasciatore d’Italia in Svizzera.

Seguirà il primo confronto della giornata sulla transizione ecologica e finanza digitale. Ne discuteranno Barbara Antonioli Mantegazzini, Vice-direttrice dell’Istituto di Ricerche Economiche Università della Svizzera Italiana; Generoso Chiaradonna, Caporedattore economia – Corriere del Ticino; Gabriele Corte, Direttore Generale – Banca del Ceresio; Massimo Morini, Chief economist – Algorand.

Alle 15:30 sarà la volta della tavola rotonda che affronterà il tema della transizione ecologica e sfida energetica. A discuterne saranno Stefano Battiston, Università di Zurigo; Maurizio Bona, Vice-Chair, International Year of Basic Sciences for Sustainable Development; Ilaria Espa, Università della Svizzera Italiana; Ambrogio Fasoli, Politecnico federale di Losanna; Massimo Filippini, Direttore Centre for Energy Policy and Economics – Politecnico federale di Zurigo, Università della Svizzera Italiana.

L’evento è in collaborazione con l’USI, Università della Svizzera Italiana

Prossimi appuntamenti di “ROAD to TRENTO” sono in programma il 25 febbraio 2023 SAN FRANCISCO – in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington;il 15 marzo 2023 ABU DHABI – in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi e il 29 marzo 2023 JOHANNESBURG – in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Pretoria. Per la partecipazione, libera previa registrazione, e per ulteriori informazioni: 24oreventi.com/Lugano