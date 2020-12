CISL MEDICI – TRENTINO * PENSIONAMENTO DOTT.SSA ROSANNA ANDREATTA: PAOLI, « SCRIVERE CHE IL MEDICO DEFINITIVO ARRIVERÀ AD APRILE SIGNIFICA IPOTIZZARE CHE NESSUNO LAVOREREBBE A MATTARELLO »

In riferimento alle notizie di stampa che si susseguono in questi giorni, riguardanti il pensionamento della dott.ssa Rosanna Andreatta, medico di base a Mattarello, previsto per domani, corre l’obbligo specificare, a difesa dei moltissimi medici che dopo la pubblicazione sul BUR, n.49, del 9 dicembre 2020, negli ultimi venti giorni hanno partecipato al Concorso indetto dall’Azienda sanitaria di Trento per la copertura anche delle zone carenti di Mattarello, che la procedura in atto potrebbe concludersi molto prima di quanto ipotizzato nell’articolo di stampa di oggi e di quelli delle ultime settimane.

Il termine per la presentazione delle domande è, infatti, scaduto ieri e tutti i candidati sono stati convocati per il giorno 11 gennaio 2021 per l’accettazione delle zone. Per tale ragione appare poco probabile che si debba aspettare fino ad aprile visto che APSS ha la possibilità di procedere all’assegnazione, compiendo gli atti amministrativi previsti, già dai giorni successivi, e quindi non è escluso che già dai primi di febbraio possa arrivare il medico vincitore della zona.

Il sostituto incaricato provvisorio, che dovrà coprire il breve tempo vuoto dal pensionamento della dr.ssa Andreatta solo fino all’arrivo del nuovo medico, potrebbe lavorare anche solo poche settimane, se l’APSS, comprendendo l’urgenza della popolazione e della Circoscrizione, si adopererà per compiere gli adempimenti burocratici in tempi celeri.

Scrivere, al contrario, che il medico definitivo arriverà ad aprile, significa ipotizzare che nessuno dei medici, primi in graduatoria, accetterebbero di andare a Mattarello. Come dire che non è appetibile Mattarello per i medici di base. Riteniamo, al contrario, che Mattarello, la sua Circoscrizione, tutti i suoi cittadini siano altrettanto importanti di quelli di Trento centro, dove arriveranno altrettanti medici.

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario Generale Cisl medici del Trentino