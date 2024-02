MART – ROVERETO (TN) * ARTE: « IL 3 MARZO ULTIMA DOMENICA PER LE MOSTRE SU “DURER“ E “SPERONE“, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA »

12.23 - giovedì 15 febbraio 2024

Ultimo giorno per le grandi mostre “Dürer. Mater et Melancholia” e “L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone collezionista”

Prenotazione obbligatoria

Bagno di folla al Mart: in occasione della domenica gratuita di febbraio il museo di Rovereto ha registrato il sold out.

Per il 3 marzo, ultima delle domeniche gratuite previste dalla Provincia, è necessario prenotare.

I musei d’arte sono luoghi delicati.

L’equilibrio tra le esigenze dei visitatori, che hanno diritto a un’esperienza significativa e piacevole, e quelle delle opere, che devono essere tutelate, determina la necessità di gestire i flussi all’interno delle sale.

Domenica 3 marzo sarà l’ultima “prima domenica del mese gratuita” prevista dal calendario provinciale. Sarà inoltre l’ultimo giorno utile per visitare la grande mostra Dürer. Mater et Melancholia, che ha già registrato oltre 25 mila presenze. Stessa data di chiusura anche per la vorticosa rassegna dedicata alla collezione di Gian Enzo Sperone, una delle personalità più influenti dell’arte contemporanea internazionale, e per la monografica sul pittore trentino Bartolomeo Bezzi.

Per favorire la miglior fruizione possibile ed evitare l’eccessivo affollamento all’interno delle sale, gli ingressi saranno distribuiti su diverse fasce orarie. Il Mart richiede quindi ai visitatori di prenotare il proprio biglietto tramite il sito (costo del servizio 1 euro).

Giornate speciali

Le occasioni per visitare il museo a un prezzo speciale non finiscono qui.

Dopo San Valentino (ingresso 2×1), l’entrata sarà gratuita per tutte le donne venerdì 8 marzo.

Domenica 25 febbraio si rinnoverà l’appuntamento con W la domenica!.

Al biglietto unico per tutta la famiglia (10 euro, massimo 2 adulti over 26) si aggiunge un ricco programma di workshop, laboratori, spettacoli, proposte accessibili, visite guidate e animate. A cura di Mart e Centro S. Chiara.

Biglietti standard

Al Mart il biglietto costa 15 euro, vale due mesi e consente l’accesso a tre musei: Mart, Casa Depero e Galleria Civica.

Numerose categorie hanno diritto alla riduzione o alla gratuità. In particolare, non pagano mai l’ingresso bambini e ragazzi fino ai 14 anni e persone con disabilità.

Informazioni disponibili sul sito del museo o al numero 0465670820.