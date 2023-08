UNIONE POPOLARE DEL TRENTINO / ONDA * BY-PASS FERROVIARIO: « CI SI PREOCCUPA DI NON PERDERE I FONDI PNRR, MA NON DELLE DEVASTAZIONI DEL TERRITORIO »

18.05 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il cosiddetto by-pass ferroviario di Trento (che è una parte della tratta sud del raddoppio della ferrovia del Brennero, destinato al trasporto veloce di merci) conquista le pagine dei giornali con aspetti sempre più negativi. Non siamo di fronte solo al fatto che i binari interrati attraverseranno uno dei 41 siti più inquinati d’Italia, il sito ex- Sloi e Carbochimica, la prima delle quali, prima di essere chiusa, nel 1978, ha portato il nostro territorio sull’orlo del disastro ecologico; siamo di fronte anche a colpevoli omissioni, a operazioni spregiudicate ed oggetto di denunce alla procura, con relative indagini e sequestri di aree interessate, iscrizione nel registro degli indagati dell’ingegnere che dirige i lavori.

Questo per realizzare un’opera che, nella migliore dei casi, si basa su un’idea inadeguata agli scenari che cambiamenti climatici, crisi economica, sociale e culturale stanno ridisegnando per tutto il mondo, non solo per il nostro territorio o l’Italia. Si conferma che, in nome del profitto di pochi, il benessere e la salute di intere popolazioni vengono del tutto trascurati: ci si preoccupa di non perdere i fondi stanziati dal PNRR e non delle devastazioni che segneranno per sempre un territorio già pesantemente provato da un turismo che sta trasformando le montagne in Luna Park, non della quantità enorme di risorse idriche che verranno utilizzate per lubrificare le trivelle, non del rischio per le falde acquifere che potrebbero venire intercettate nei lavori di scavo.

Da sempre abbiamo condiviso e partecipato attivamente alle battaglie del Coordinamento dei cittadini e delle Associazioni che si stanno battendo contro il progetto di Italferr perché riteniamo che quest’opera, non sia da fare, in nome di uno sviluppo basato su tutt’altri presupposti che lo scambio frenetico di merci, il consumismo ottuso e infelice che ci rende incapaci di godere la vita, inseguendo beni superflui ed effimeri che hanno riempito non solo le nostre discariche ma anche mari, fiumi ecc.

Essere a favore, come ovviamente siamo, del trasporto su rotaia è un’altra cosa, che richiede miglioramento ed efficientamento di quanto esiste, sviluppo sostenibile e manutenzione costante.

*

UNIONE POPOLARE DEL TRENTINO- ONDA